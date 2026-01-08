España

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

Las nuevas inspecciones técnicas a los dispositivos de emergencia obligan a los fabricantes a mantener sus estándares durante toda la vida útil

Guardar
La baliza V-16 es obligatoria
La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero. (Europa Press)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un sistema de inspección periódica para las nuevas balizas V-16 conectadas, que desde enero de 2026 sustituyen a los triángulos de emergencia en España. Esta “ITV de las balizas” busca asegurar la calidad y conectividad de todos los modelos comercializados, tras los primeros casos de retirada de homologaciones a cuatro dispositivos, anticipando así una vigilancia más estricta sobre una tecnología obligatoria para millones de conductores.

El procedimiento de revisión afecta a más de 200 modelos registrados. El objetivo principal es evitar que los fabricantes introduzcan cambios en sus productos o relajen los controles una vez obtenida la homologación. Los primeros cuatro modelos ‘deshomologados’ incluyen tres fabricados en China (Don Feliz, The Boutique for Your Car, Ikrea) y uno español (Call SOS). Esta situación ha generado inquietud entre los usuarios sobre la vigencia de dispositivos ya adquiridos y si deben realizar trámites adicionales. No obstante, la DGT ha recalcado que la inspección recae únicamente en los fabricantes y que los conductores pueden seguir usando sus balizas aunque el modelo pierda la homologación, siempre y cuando no haya expirado su vida útil.

Cada baliza V16 debe someterse a una primera inspección un año después de su homologación inicial. Esta revisión, que no debe ser realizada por los usuarios, sino por las empresas que fabrican los dispositivos, es presencial y puede realizarse tanto en las instalaciones del fabricante, en España o en el extranjero, como en la fábrica donde se produzca el dispositivo. Posteriormente, la DGT exige revisiones periódicas cada dos años mientras la baliza siga en el mercado: estas alternan entre controles documentales —el fabricante envía muestras y pruebas para su análisis técnico— y nuevas inspecciones presenciales. El propósito de estas verificaciones es comprobar que los dispositivos siguen cumpliendo las especificaciones técnicas, especialmente la conectividad con la plataforma DGT 3.0 y las redes de las diferentes operadoras, incluyendo la infraestructura en la nube de los fabricantes.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

Qué pasa si se detecta alguna deficiencia

Si se detecta alguna deficiencia durante las inspecciones, el fabricante dispone de un máximo de tres meses para aplicar las acciones correctivas exigidas por la DGT. Si no se resuelven los problemas en ese plazo, la administración puede retirar el producto del mercado, prohibir su venta y exigir la cooperación del fabricante para eliminar cualquier riesgo de seguridad que presenten los modelos afectados.

La implicación para los conductores es mínima: no tendrán que llevar la baliza a la ITV de su coche ni someterse a controles individuales. Toda la responsabilidad recae en los fabricantes, quienes deben programar y superar las revisiones ante la DGT y notificar si sus productos mantienen la homologación. Para comprobar si un modelo ha perdido la certificación, cualquier persona puede consultar la lista actualizada en la web oficial de la DGT antes de adquirir una baliza. Si una unidad retirada de la lista aparece a la venta en tiendas, se recomienda no comprarla, ya que su uso en nuevos vehículos no queda garantizado.

Si un fabricante desaparece o deja de prestar servicio —una situación que ya se ha producido en alguno de los casos—, las operadoras de telecomunicaciones deberán garantizar el funcionamiento de los dispositivos ya en circulación, asumiendo el control de los servidores si fuera necesario.

Temas Relacionados

Baliza V16DGTMotorDirección General de TráficoCoches EspañaTráfico EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Así lo ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras presentar la cifra de fallecidos en accidentes de carretera en 2025

No habrá multas por no

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Se abre así el proceso selectivo para acceder a los centros docentes militares de formación relativos a estos cuerpos

Defensa publica la oferta de

Una niña cae de la camilla de la ambulancia en marcha en medio de la autopista: “Salió del vehículo en movimiento”

La menor sufrió heridas leves tras salir del vehículo en movimiento. El incidente obligó a cerrar la vía durante un breve periodo

Una niña cae de la

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

A la hora de comprar una vivienda, las arras pueden actuar como garantía tanto para el vendedor como la persona que la adquiere, pero también implican obligaciones y posibles penalizaciones

Guía contrato de arras 2026:

Estíbaliz Sanz rompe el silencio sobre su esquizofrenia y narra su día a día lejos de los focos: “Las voces me llaman gorda y estúpida”

La exmodelo ha contado en el programa ‘El Tiempo Justo’ cómo vive con la enfermedad que sufre desde 2023

Estíbaliz Sanz rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No habrá multas por no

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí