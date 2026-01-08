La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero. (Europa Press)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un sistema de inspección periódica para las nuevas balizas V-16 conectadas, que desde enero de 2026 sustituyen a los triángulos de emergencia en España. Esta “ITV de las balizas” busca asegurar la calidad y conectividad de todos los modelos comercializados, tras los primeros casos de retirada de homologaciones a cuatro dispositivos, anticipando así una vigilancia más estricta sobre una tecnología obligatoria para millones de conductores.

El procedimiento de revisión afecta a más de 200 modelos registrados. El objetivo principal es evitar que los fabricantes introduzcan cambios en sus productos o relajen los controles una vez obtenida la homologación. Los primeros cuatro modelos ‘deshomologados’ incluyen tres fabricados en China (Don Feliz, The Boutique for Your Car, Ikrea) y uno español (Call SOS). Esta situación ha generado inquietud entre los usuarios sobre la vigencia de dispositivos ya adquiridos y si deben realizar trámites adicionales. No obstante, la DGT ha recalcado que la inspección recae únicamente en los fabricantes y que los conductores pueden seguir usando sus balizas aunque el modelo pierda la homologación, siempre y cuando no haya expirado su vida útil.

Cada baliza V16 debe someterse a una primera inspección un año después de su homologación inicial. Esta revisión, que no debe ser realizada por los usuarios, sino por las empresas que fabrican los dispositivos, es presencial y puede realizarse tanto en las instalaciones del fabricante, en España o en el extranjero, como en la fábrica donde se produzca el dispositivo. Posteriormente, la DGT exige revisiones periódicas cada dos años mientras la baliza siga en el mercado: estas alternan entre controles documentales —el fabricante envía muestras y pruebas para su análisis técnico— y nuevas inspecciones presenciales. El propósito de estas verificaciones es comprobar que los dispositivos siguen cumpliendo las especificaciones técnicas, especialmente la conectividad con la plataforma DGT 3.0 y las redes de las diferentes operadoras, incluyendo la infraestructura en la nube de los fabricantes.

Qué pasa si se detecta alguna deficiencia

Si se detecta alguna deficiencia durante las inspecciones, el fabricante dispone de un máximo de tres meses para aplicar las acciones correctivas exigidas por la DGT. Si no se resuelven los problemas en ese plazo, la administración puede retirar el producto del mercado, prohibir su venta y exigir la cooperación del fabricante para eliminar cualquier riesgo de seguridad que presenten los modelos afectados.

La implicación para los conductores es mínima: no tendrán que llevar la baliza a la ITV de su coche ni someterse a controles individuales. Toda la responsabilidad recae en los fabricantes, quienes deben programar y superar las revisiones ante la DGT y notificar si sus productos mantienen la homologación. Para comprobar si un modelo ha perdido la certificación, cualquier persona puede consultar la lista actualizada en la web oficial de la DGT antes de adquirir una baliza. Si una unidad retirada de la lista aparece a la venta en tiendas, se recomienda no comprarla, ya que su uso en nuevos vehículos no queda garantizado.

Si un fabricante desaparece o deja de prestar servicio —una situación que ya se ha producido en alguno de los casos—, las operadoras de telecomunicaciones deberán garantizar el funcionamiento de los dispositivos ya en circulación, asumiendo el control de los servidores si fuera necesario.