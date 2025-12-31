Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. (Europa Press)

El 1 de enero de 2026 ya está aquí, el día que marcará un antes y un después en la seguridad vial en nuestro país. Desde este jueves, todos los vehículos deberán llevar obligatoriamente una baliza de emergencia V-16 conectada, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Aunque el cambio lleva meses anunciándose, no está de más repetir cuáles son las claves para saber qué balizas sí podrás usar y qué modelos conviene elegir.

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso de color amarillo diseñado para señalizar una avería o accidente sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo. Emite una luz visible en 360 grados, de alta intensidad, de forma intermitente y continua durante al menos 30 minutos. Funciona con pila o batería —recargable o no— con una vida útil mínima de 18 meses.

Su gran diferencia respecto a versiones anteriores es la conectividad. Al activarla y colocarla preferiblemente en el techo del coche, la baliza se conecta automáticamente a la plataforma DGT 3.0 y transmite la ubicación del vehículo en tiempo real. De este modo, otros usuarios de la vía y los sistemas de gestión del tráfico reciben el aviso casi al instante, reduciendo el riesgo de atropellos y accidentes secundarios.

De esta forma, esta baliza será el único sistema legal de preseñalización de peligro. Los triángulos dejarán de estar permitidos y también quedarán fuera de normativa las balizas sin conexión con la DGT, aunque sigan funcionando como luz de emergencia.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

En los últimos meses, la Dirección General de Tráfico ha retirado del listado oficial varios modelos de balizas V-16. El motivo ha sido la caducidad de los certificados de homologación, que algunos fabricantes no han renovado a tiempo. El listado de la DGT incluye cerca de 300 modelos homologados, pero no todos son igual de conocidos. Algunos de los modelos son:

Help Flash IoT y Help Flash IoT 9V

FlashLED SOS V16

PF LED ONE V16

OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT

V16 Conectada ONAlight

TROPHY-V16

Todos ellos cuentan con certificación LCOE o IDIADA en vigor y conectividad garantizada con la plataforma DGT 3.0.

Tres claves para saber si una baliza es válida

Cualquiera puede vender una baliza V-16, y eso implica riesgos. FACUA advirtió a principios de diciembre de productos que aparentan estar homologados sin estarlo. Para evitar errores, el periodista Ángel Expósito y los creadores de la baliza V16, Jorge Torre e Ignacio Palmer, explicaron hace unos días en el pódcast La Linterna de la COPE cómo comprobar si una es válida.

El primer aspecto que conviene comprobar es el código de certificación, que debe aparecer claramente en el propio dispositivo y comenzar por las siglas LCOE o IDIADA, seguidas de una serie de números. También es imprescindible que la baliza incorpore el distintivo oficial de homologación, integrado de forma permanente en el aparato, ya sea grabado en relieve o fijado de manera duradera, y nunca mediante una simple pegatina. Por último, el dispositivo debe garantizar la conectividad con la plataforma DGT 3.0, un requisito esencial, ya que sin esta conexión la baliza no será válida a partir de 2026 y funcionará únicamente como una luz de emergencia sin valor legal.