España

La Iglesia colaborará con el Gobierno en la reparación de las víctimas de pederastia

Los obispos aceptan el plan del Gobierno contra los abusos, que incluye la participación de las víctimas. El Defensor del Pueblo revisará individualmente cada caso

Guardar
Luis Argüello, presidente de la
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en una rueda de prensa. (CEE)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cerrado un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos sobre el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

Los obispos han llegado a un acuerdo con el Gobierno y participarán en un mecanismo mixto de reparación, donde el Estado se hará cargo del pago de las indemnizaciones. El convenio entre el Ejecutivo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, se firmará este jueves, mientras que el viernes el ministro Bolaños informará de los detalles del acuerdo a las principales asociaciones de víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia, que llevan años reclamando justicia y reparación tras los abusos sufridos.

El Defensor del Pueblo revisará individualmente cada caso y elaborará una propuesta de resolución y reparación —simbólica, restaurativa, espiritual o económica— de acuerdo con lo solicitado por la víctima, según ha adelantado El País. Si las partes no alcanzan un acuerdo con la propuesta, el Estado fijará la decisión final, y los representantes de la Iglesia se han comprometido a respetar esa determinación.

El acuerdo, que implica que la Iglesia deje de gestionar en solitario las indemnizaciones para las víctimas que no podían acudir a los tribunales, llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a quienes sufrieron abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.

Paralelamente, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), aunque muchas víctimas desconfían de la iniciativa y han optado por no acudir a la comisión revisora. Hasta ahora, solo unas 39 personas han recibido indemnización a través de este mecanismo. Por eso, el objetivo ahora con este nuevo acuerdo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

El ministro de la
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Víctor Fernández - Europa Press)

En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, publicó un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, en el que estimó que un 1,13% de la población residente en España, equivalente a unas 440.000 personas, había sido víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En el documento, Gabilondo también recordó que la respuesta de la Iglesia ante los abusos había sido “insuficiente” y “dilatoria”.

“Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”, dijo entonces antes la prensa.

Temas Relacionados

Iglesia CatólicaAbusos sexualesAbusos a menoresGobierno de EspañaFélix BolañosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carlos Sánchez, psiquiatra: “Las redes sociales son un espejo de nosotros mismos, lo que pasa es que es un espejo distorsionado”

El tiempo excesivo dedicado a redes sociales como Instagram transforma la forma en que las personas se ven a sí mismas y se relacionan

Carlos Sánchez, psiquiatra: “Las redes

“Tuve que poner el ventilador”: un hombre soporta temperaturas extremas en su casa tras unas obras mal ejecutadas en pleno invierno

La temperatura supera los 25 grados, obligándole a abrir las ventanas con varios grados bajo cero en el exterior

“Tuve que poner el ventilador”:

Las claves de la supuesta ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata: la empresaria pone punto y final a los rumores de infidelidad

La empresaria ha defendido a Elena Sirigu, quien ha sido señalada por los medios italianos como el detonante de sus problemas con Álvaro Morata

Las claves de la supuesta

¿Puedo comer embutidos si tengo el hígado graso?

En la alimentación para el hígado graso, es tan importante lo que se come como lo que no

¿Puedo comer embutidos si tengo

La reina Sofía y la infanta Cristina sorprenden a los comensales de un restaurante en el barrio de Salamanca: “Me trató de tú a tú“

Madre e hija disfrutaron de un íntimo plan el pasado 27 de diciembre en el conocido barrio madrileño

La reina Sofía y la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí