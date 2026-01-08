Iker Casillas sorprende al actualizar el estado de salud de Sara Carbonero: “No hay que preocuparse, por suerte, está bien”

Iker Casillas y Sara Carbonero, en montaje de Infobae (Europa Press)

El estado de salud de Sara Carbonero tiene en vilo a todos, pero su entorno ha ido apaciguando la situación poco a poco con sus actualizaciones. Ahora ha sido Iker Casillas quien ha dado un paso al frente para hablar del ingreso de su exmujer, lo que ha causado una gran sorpresa.

El exfutbolista ha querido despejar cualquier duda en torno al estado de salud de Sara Carbonero después de que su ingreso hospitalario haya generado una notable inquietud. En declaraciones a Europa Press a su salida de los juzgados, el exguardameta del Real Madrid ha transmitido un mensaje de tranquilidad: “Está bien, está bien”, ha asegurado, antes de añadir con alivio que “no hay que preocuparse, por suerte”, según ha recogido el citado medio.

Al ser cuestionado por el motivo de su ausencia en Lanzarote, Casillas ha explicado que no se ha desplazado hasta la isla porque Carbonero regresará “en cuanto pueda” a Madrid tras su reciente intervención de urgencia: “Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto”. Según ha relatado el exfutbolista, las fechas navideñas han dificultado los desplazamientos, aunque ha insistido en que ella se encuentra “muy bien” acompañada.

Los apoyos de Sara Carbonero

Entre esa compañía se encontraría su actual pareja, José Luis Cabrera, y su círculo de amigos. Las informaciones sobre el ingreso de Carbonero comenzaron a trascender el pasado 5 de enero, cuando la revista Semana publicó que la periodista había necesitado ser hospitalizada de urgencia el 2 de enero en un hospital de Lanzarote. El motivo fue una aguda indisposición sufrida durante sus vacaciones en La Graciosa, donde se encontraba junto a Cabrera y varios amigos, entre ellos Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco.

El mensaje de serenidad que Casillas ha transmitido acerca del proceso de recuperación de su exmujer se enmarca en el trato cordial que ambos mantienen desde su separación. Como ha relatado el exfutbolista a Europa Press, ha estado permanentemente informado de la evolución médica de Carbonero y tanto él como el entorno familiar confían en su pronta recuperación y retorno a la capital.

El motivo del ingreso de Sara Carbonero

Poco después del ingreso, se difundió que Carbonero había sido sometida a una intervención de urgencia. Según la publicación, el equipo médico valoró la posibilidad de trasladarla a otro centro hospitalario, si bien finalmente desestimaron ese traslado debido al delicado estado de la periodista, que habría dificultado el desplazamiento en helicóptero.

Numerosos rumores se han extendido en torno a las causas del ingreso, llegándose a especular con una posible vinculación con el cáncer de ovario que Carbonero padeció en 2019. Frente a esa oleada de conjeturas, fuentes del entorno de la ofrecieron explicaciones a la revista ¡Hola!, solicitando contención y respeto. Estas fuentes subrayaban que la reciente operación no guarda relación directa con su enfermedad previa sino que responde a un episodio de “fuerte dolor abdominal”, del que “se está recuperando”.

Además, han querido apaciguar la preocupación en el entorno mediático al añadir: “No está grave, todo está tranquilo”. En el momento de la última actualización, Carbonero permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque se encuentra consciente y despierta, tal como han trasladado las mismas fuentes a ¡Hola!.