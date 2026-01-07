Los dos grandes apoyos de Sara Carbonero tras su ingreso en el hospital de Lanzarote: la periodista Isabel Jiménez y su pareja

(Sara Carbonero e Isabel Jiménez durante el desfile de la firma Pedro del Hierro en la 81ª edición de MBFWM. (José Oliva/Europa Press)

Sara Carbonero atraviesa uno de esos momentos en los que la vida obliga a frenar. La periodista fue ingresada de urgencia y posteriormente intervenida en un hospital de Lanzarote después de despedir el año en el archipiélago canario, concretamente en la isla de La Graciosa, un lugar muy especial para ella y ligado a su bienestar emocional. Y, aunque el susto ha sido importante, Sara no ha estado sola en ningún momento. A su alrededor se mantiene firme un círculo de personas que la sostienen, la acompañan y priorizan su salud por encima de todo.

Mientras se recupera de la intervención a la que fue sometida la tarde del lunes 5 de enero, víspera de Reyes, el cariño de los suyos se ha convertido en el mejor bálsamo. A sus 41 años, Carbonero puede presumir de una sólida trayectoria profesional, pero si algo valora especialmente es la red de afectos que ha construido con el paso del tiempo. En los momentos delicados, ese apoyo se vuelve imprescindible.

Entre todas las personas que forman parte de su vida, hay un nombre que destaca por encima del resto: Isabel Jiménez. La periodista y presentadora es mucho más que una amiga para Sara; es su familia elegida. Ambas se conocieron hace más de quince años y desde entonces su relación ha crecido hasta convertirse en un vínculo irrompible. Se llaman “comadres”, comparten confidencias, proyectos y han estado presentes en los episodios más importantes —y también más duros— de sus vidas.

Isabel fue uno de los grandes pilares durante la enfermedad de Sara en 2019, cuando fue operada de un cáncer de ovarios, y volvió a estar a su lado en 2023, cuando la periodista tuvo que ser intervenida de urgencia de nuevo. Su amistad también se trasladó al terreno profesional con la creación de Slowlove, una marca que refleja su filosofía de vida compartida. Además, la unión entre ambas se selló de forma aún más especial cuando Sara se convirtió en madrina de Hugo, el hijo mayor de Isabel, en 2019.

isabeljimenezt5/Instagram

Su pareja, Jota Cabrera

Según ¡Hola!, otro de los apoyos fundamentales en este momento es Jota Cabrera, la pareja de Sara desde hace aproximadamente un año. El empresario canario no se ha separado de ella y fue quien la acompañó hasta las puertas del quirófano el pasado 5 de enero. Aunque su relación no es muy extensa, ambos han construido un vínculo sólido, basado en la discreción, el respeto y el acompañamiento mutuo.

Sara y Jota se conocieron en el verano de 2021, cuando ella comenzó a pasar largas temporadas en La Graciosa tras su separación de Iker Casillas. En aquel entorno tranquilo, alejado del ruido mediático, coincidieron gracias a amigos comunes. Primero forjaron una amistad marcada por intereses y estilo de vida similares, vinculados al bienestar, la naturaleza y el deporte. Con el tiempo, esa relación evolucionó de manera natural hasta convertirse en una historia de amor que ambos han decidido vivir lejos del foco público.

Sara Carbonero y Jota Cabrera (EUROPA PRESS).

De hecho, durante los días previos al ingreso, Sara se encontraba alojada junto a Jota y varios amigos en la villa que él posee en La Graciosa. Desde el 30 de diciembre compartían unos días de descanso que se truncaron el 2 de enero, cuando la periodista comenzó a sentirse indispuesta y acudió a urgencias, donde fue ingresada de inmediato. El entorno ha pedido máxima cautela y discreción sobre las causas médicas, aunque se ha confirmado que su evolución es favorable.