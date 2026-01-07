Sale a la luz la causa del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en Lanzarote

Sara Carbonero, en imagen de archivo (Europa Press)

El entorno más cercano a Sara Carbonero señaló que el motivo de su ingreso en un hospital de Lanzarote fue un dolor abdominal intenso, descartando cualquier vinculación con los antecedentes oncológicos de la exmujer de Iker Casillas, de acuerdo con la información exclusiva revelada por la revista ¡Hola!. Según la publicación, la comunicadora permaneció bajo observación y fue intervenida poco después de su llegada al centro de salud, evolucionando favorablemente en las horas posteriores.

La periodista se encontraba en la isla de La Graciosa participando en unas vacaciones junto a su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos cercanos, entre los que figura la periodista Isabel Jiménez, cuando el 2 de enero sufrió una indisposición que requirió atención médica urgente. Trasladada al hospital de Lanzarote, Carbonero ingresó directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos, según reportó el medio Semana, que fue el primero en comunicar la noticia del ingreso hospitalario.

Tras la divulgación de la hospitalización, surgieron conjeturas acerca de la posibilidad de una recaída del cáncer de ovario que Sara Carbonero tuvo en 2019 y del cual recibió tratamiento favorable entonces. No obstante, el reciente pronunciamiento de su entorno, recogido por la revista ¡Hola!, zanjó esos rumores y aclaró que la situación actual de la periodista no está relacionada con su historial oncológico, sino que se debió a “un fuerte dolor abdominal” cuya causa ya ha sido identificada por el equipo médico.

Actualización de su estado de salud

La revista ¡Hola! detalló que, pese a que en algún momento se evaluó trasladar a la comunicadora a otro hospital, el personal médico desestimó esta opción debido a la necesidad de utilizar un helicóptero, recomendando que la recuperación se realizara en el mismo centro sanitario de Lanzarote. Voceros próximos a la comunicadora aseguraron al medio que “no está grave, todo está tranquilo”, transmitiendo un mensaje de calma sobre el estado de salud de Carbonero.

Durante todo el proceso, la periodista estuvo acompañada permanentemente por su pareja y recibió muestras de apoyo por parte de allegados. Según publicó ¡Hola!, la familia y el núcleo cercano mantuvieron la petición de máxima prudencia y respeto a la privacidad en estas circunstancias.

Sara Carbonero progresa

Tanto la intervención médica como la evolución positiva posterior permitieron descartar complicaciones graves, asegurando el entorno de Carbonero que la recuperación progresa según lo esperado. Las informaciones coincidentes de Semana y ¡Hola! pusieron énfasis en la rápida actuación de los profesionales de la salud y en la pronta detección de la causa del malestar.

El ingreso de Sara Carbonero y la atención generada en medios y redes sociales reavivaron el interés en su trayectoria personal y profesional, marcada en los últimos años por episodios de salud que han trascendido al ámbito público. En este caso, las fuentes consultadas por ¡Hola! insistieron en que el episodio guarda relación únicamente con la afección abdominal y no con patologías previas.