La periodista Sara Carbonero sigue ingresada de urgencia en Lanzarote durante sus vacaciones

El ingreso urgente de Sara Carbonero en un hospital de Lanzarote se produjo mientras la periodista permanecía en Canarias para celebrar las fiestas de Año Nuevo junto a un grupo de amigos cercanos, según recoge la revista Semana. El medio ha precisado que la situación originó una inmediata preocupación entre sus allegados, ya que Carbonero, de 41 años, presentó molestias y tomó la decisión de acudir a un centro médico, donde fue internada para realizarle exámenes y mantenerla bajo observación.

Hasta el momento, se desconoce información oficial sobre el diagnóstico, así como detalles sobre su evolución clínica en el Hospital. La revista Semana ha informado a sus lectores que la periodista había elegido el archipiélago para compartir el inicio de 2026, acompañada de personas de su círculo más cercano, incluida Isabel Jiménez, con quien compartió imágenes en redes sociales mostrando paisajes marinos y momentos de tranquilidad en la isla de La Graciosa.

La hospitalización de Sara Carbonero alteró de manera abrupta los días de descanso en Canarias junto a sus amigos y generó inquietud, debido a los antecedentes médicos de la periodista. La trayectoria de salud de la comunicadora incluye un diagnóstico de cáncer de ovario en 2019, tal como publicó la revista Semana, la misma que ahora informa sobre las novedades en su salud.

Los antecedentes médicos de la periodista ponen en alerta a su círculo más cercano

En 2019, la detección de la enfermedad motivó diversas intervenciones quirúrgicas de carácter urgente. Tras aquella experiencia, Carbonero fue hospitalizada en la Clínica Universidad de Navarra, tanto en 2021 como en 2022 debido a complicaciones relacionadas con el cáncer. Esta historia médica ha sido abordada por la propia periodista en intervenciones públicas recientes, donde ha calificado a algunos periodos pasados como especialmente difíciles. Según Carbonero, uno de los años anteriores representó, especialmente, uno de los años más complejos, mientras que 2025 le habría supuesto una etapa orientada a la calma y la reconsideración personal.

Según detalla ahora el medio Semana, en su última declaración pública por Año Nuevo, Carbonero recurrió a palabras de deseo por la recuperación y la serenidad: “salud y amor” y un año “lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen”. La publicación parece indicar, según plantean desde la revista, que el contenido de este mensaje adquiere ahora relevancia añadida tras el episodio hospitalario inesperado en Lanzarote.

Por el momento, de acuerdo con la información reportada por la revista Semana, no existe parte médico difundido ni se ha confirmado el motivo exacto que llevó a Carbonero al hospital en la isla. Personas del entorno de la periodista mantienen la reserva en torno a su situación, a la espera de que tanto ella como sus familiares decidan comunicar de manera oficial sobre su estado y las causas de este ingreso en las próximas jornadas. Semana también ha reiterado que el asunto ha reavivado la preocupación sobre el estado de salud de Sara Carbonero, dados los antecedentes previos y la escasa información disponible hasta la fecha.