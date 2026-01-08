España

Alberto Ramírez, psicólogo: “Solemos creer que ser compasivos con nosotros mismos es justificarnos, pero es una forma de dejar de hacernos daños”

La autocompasión permite reconocer errores sin caer en la autocrítica destructiva y favorece relaciones más empáticas

Guardar
El psicólogo Alberto Ramírez habla
El psicólogo Alberto Ramírez habla sobre la autocompasión (TikTok / @albertopsi.mentalmadrid)

La forma en que las personas se relacionan consigo mismas tras un error puede convertirse en un ciclo de exigencia desmedida. Desde una perspectiva clínica, Alberto Ramírez, psicólogo, observa que existe una tendencia generalizada a tratarnos con dureza.

“¿Cuántas veces te hablas con dureza cuando te equivocas? ¿Cuántas veces te exiges más de lo que le exigirías a cualquier otra persona?”, cuestionó Ramírez en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@albertopsi.mentalmadrid).

El especialista distingue entre autocompasión y actitudes como la lástima o el victimismo. Para Ramírez, la diferencia reside en la calidad del trato propio: “La autocompasión no es lástima ni es victimismo. Es tratarse con la misma comprensión que tratarías a cualquier persona que quieres”, explicó el psicólogo, aportando así una definición que desplaza los prejuicios sociales tradicionales.

Autocompasión y autocrítica

En los últimos años, la autocompasión ha despertado un creciente interés en el ámbito de la salud mental. Diversos estudios han explorado su impacto en el bienestar psicológico y han identificado una relación entre la capacidad de tratarse con amabilidad y niveles más bajos de ansiedad, depresión y estrés.

Desde la psicología clínica, la autocrítica se reconoce como un factor que puede mantener o agravar el malestar emocional. Frente a esto, la propuesta de Ramírez de practicar la autocompasión se alinea con corrientes que promueven el cuidado propio como base de la salud mental.

Frente al dolor, la autocompasión permite reconocer el sufrimiento sin caer en la resignación. Según Ramírez, constituye un puente hacia la empatía y la humanidad compartida: “Entender que el dolor no nos hace débiles, nos hace humanos”, afirmó el experto al detallar el impacto de esta actitud.

Adoptar una actitud compasiva hacia uno mismo no implica justificar errores ni evitar la responsabilidad. Investigaciones sugieren que quienes practican la autocompasión muestran una mayor disposición para reconocer sus fallos y buscar soluciones constructivas. Esta perspectiva promueve un ciclo de aprendizaje y crecimiento personal que difiere de la autoexigencia rígida, la cual puede conducir a la frustración y una autoimagen negativa.

Consecuencias y recomendaciones

Las consecuencias de aprender a hablarnos con amabilidad van más allá del beneficio individual, afirmó Ramírez. “Cuando aprendemos a hablarnos con amabilidad, también disminuye el juicio hacia los demás. Dejamos de responder desde la herida y empezamos a responder desde la empatía. Y esto reduce el dolor propio y el ajeno”, indicó el psicólogo, sintetizando el efecto de la autocompasión en las relaciones interpersonales.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han señalado la importancia de fomentar entornos donde las personas puedan expresar sus emociones sin temor al estigma. En este contexto, el enfoque de Ramírez sobre la autocompasión contribuye a desmitificar la idea de que la dureza consigo mismo es necesaria para lograr objetivos o superar dificultades.

La autoexigencia no desaparece con la autocompasión, sino que se transforma, de acuerdo con Ramírez: “La autocompasión no te hace menos exigente, te hace más humano”, destacó el especialista, llamando a incorporar este enfoque en la vida cotidiana. La autocompasión se presenta, así, como una herramienta útil para enfrentar los desafíos, ayudando a cultivar una relación más equilibrada con los propios límites y capacidades.

El punto de partida, concluyó Ramírez, es cuestionarnos sobre nuestras necesidades reales en momentos difíciles: “Empieza por preguntarte: ¿Qué necesito ahora para cuidarme en lugar de castigarme? Porque cuando dejas de ser tu enemigo, también dejas de ver enemigos fuera”, reflexionó el psicólogo.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud MentalCerebroTikTok EspañaTikTokVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe sobre ‘Todo lo vivido’, las memorias de Iñaki Urdangarin: los temas que evita y su profundo mensaje

‘Vanitatis’ saca a la luz todos los detalles del libro que publicará el exmarido de la infanta Cristina

Todo lo que se sabe

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

La regeneración automática del filtro suele ser suficiente y las limpiezas manuales solo resultan necesarias en casos puntuales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

La sal anticongelante evita la formación de hielo y ayuda a derretir el ya presente, pero las micropartículas que quedan en el aire pueden afectar distintas partes del vehículo

Cómo afecta la sal de

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres cuidar las relaciones que realmente te importan, tienes que aprender a decir lo que te gusta y lo que no”

Aunque poner límites pueda percibirse como una amenaza, esta dinámica puede ayudar a fortalecer los vínculos y cuidar tanto a la otra persona como a uno mismo

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí