Alberto Ramírez, psicólogo, explica cómo funciona el sesgo de negatividad: “Nuestro cerebro prioriza aquello que nos puede dañar”

El experto explica algunas estrategias para limitar el impacto de los pensamientos negativos en la vida diaria

El psicólogo Alberto Ramírez aconseja
El psicólogo Alberto Ramírez aconseja sobre salud mental (Composición Infobae)

La presencia constante de pensamientos negativos, incluso en escenarios dominados por resultados favorables, responde a un funcionamiento ancestral del cerebro y no a una tendencia personal al dramatismo.

Según el psicólogo Alberto Ramírez, una parte central de nuestra experiencia está marcada por lo que denomina “sesgo de la negatividad”, un fenómeno por el cual “tenemos tendencia a darle más peso a lo negativo que a lo positivo”. El especialista compartió estas indicaciones a través de su cuenta de TikTok (@albertopsi.mentalmadrid).

Ramírez explicó al referirse a situaciones cotidianas como recibir “diez comentarios positivos y solo uno negativo”, que esa inclinación a centrarnos en lo adverso obedece a la forma en que el cerebro prioriza “aquello que nos puede dañar, aunque sea pequeño, puntual o poco importante”.

Cuestión histórica

Abordando el trasfondo biológico del fenómeno, Ramírez sostuvo que la raíz de este mecanismo permanece vigente por una cuestión evolutiva: “Estamos programados para sobrevivir, no para ser felices”. Detalló que, durante miles de años, la detección de cualquier indicio de peligro “podría salvarnos la vida”, motivo por el cual la mente “aprendió que lo negativo es más útil para la supervivencia que lo positivo”.

Esa alarma interna, adquirida por necesidad, “sigue funcionando hoy, aunque ya no vivamos rodeados de depredadores”. En la actualidad, aunque las amenazas sean distintas, el cerebro tiende a reaccionar con la misma intensidad ante desafíos menores, como problemas laborales o desacuerdos familiares. Esta predisposición puede llevar a una vigilancia constante y a una interpretación exagerada de los riesgos, dificultando la calma y el disfrute de los logros.

Recreación de un cerebro (Freepik)
El psicólogo advierte que este rasgo puede condicionar la manera en que interpretamos la realidad y percibimos nuestras relaciones e incluso nuestra propia identidad. Según Ramírez, “nos quedamos enganchados a errores, críticas, discusiones o fallos”, lo cual genera que “lo positivo se vuelve invisible y lo negativo se vuelve el protagonista”. De persistir sin control, esta disposición mental “puede distorsionar cómo vemos nuestra vida, nuestras relaciones e incluso a nosotros mismos”, remarcó.

Estrategias para limitarlo

No obstante, Ramírez propuso estrategias simples y concretas para limitar el impacto de este sesgo en el día a día. La primera consiste en “hacer una pausa consciente” ante una reacción adversa y preguntarse: “¿Esto es tan importante realmente o es mi cerebro que está protegiéndome de más?”

Otra recomendación es entrenar la atención hacia lo favorable, ya que, como explicó el psicólogo, “las cosas buenas duran segundos, a menos que lo saborees”, y para ello sugiere registrar lo positivo al menos “diez o veinte segundos” para consolidarlo en la memoria.

Entre las pautas prácticas, plantea escribir “tres cosas que te hayan salido bien al final del día”. Ramírez describió este ejercicio como “un entrenamiento para equilibrar la balanza”. No se trata de negar los hechos desagradables, sino de ayudar a “priorizar aquellas cosas que son buenas”. Además, instó a relativizar eventos negativos enfatizando la importancia de observar “el conjunto, no el detalle”, ya que “una crítica no define tu valía, ni un error tampoco define tu capacidad”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Por último, Ramírez señaló que conviene practicar la autocompasión, recordando que “tu cerebro funciona así por diseño, no por fallo”. Invitó a las personas a dirigirse a sí mismas “igual al que hablarías a alguien que quieres”, y reiteró: “Lo negativo impacta más, sí, pero no tiene por qué dominarte”.

Reconocer que este mecanismo es universal y que afecta a la mayoría de las personas puede generar alivio y favorecer el cambio. Comprender este proceso cerebral permite no solo reducir el autoboicot, sino también fomentar relaciones más saludables y una visión más equilibrada de la vida cotidiana.

