España

Alberto Ramírez, psicólogo: “Hay personas que en Navidad están rodeadas de gente y se sienten solas”

El experto afirma que estas fechas pueden intensificar el sentimiento de desconexión emocional, incluso rodeados de nuestros seres queridos

Guardar
Un psicólogo comunica sobre la
Un psicólogo comunica sobre la soledad emocional durante las navidades (Montaje Canva Infobae)

La Navidad suele asociarse con encuentros familiares y socialización. Sin embargo, para muchas personas estas fechas vienen acompañadas de una sensación de soledad que no siempre se explica en la falta de gente alrededor. Estar sentado en una mesa llena y sentirse fuera de lugar es una experiencia más común de lo que parece.

El psicólogo Alberto Ramírez, conocido en TikTok como @albertopsi.mentalmadrid, ha abordado este fenómeno en uno de sus vídeos recientes, donde explica que la soledad navideña no implica necesariamente estar solo. “La soledad no siempre tiene que ver con sentirse físicamente solo, sino con no sentirse visto, comprendido o conectado”, señala.

Durante las fiestas, se activan expectativas muy concretas sobre cómo deberían vivirse estos días. La unión familiar, la alegría compartida o el amor constante forman parte del imaginario colectivo. Cuando la vivencia personal no encaja con ese modelo, aparece una sensación de desconexión que puede resultar especialmente incómoda. “Estás en una mesa, te ríes por fuera, pero por dentro te sientes vacío”, describe Ramírez. “Piensas: estoy aquí, pero no me siento parte de esto”.

Tristeza y soledad se intensifican
Tristeza y soledad se intensifican en Navidad y Año Nuevo, advierte el Instituto Nacional de Salud Mental. (Foto: Difusión)

La comparación como detonante

Según el psicólogo, esta fragmentación emocional no responde a una única causa. Puede tener distintos orígenes, pero la comparación juega un papel clave. “En Navidad nos comparamos mucho con lo que creemos que deberíamos tener, y esa comparación constante hace que la soledad pese más”, explica. Las redes sociales y las narrativas socio-culturales refuerzan una idea de celebración ideal que no siempre coincide con la realidad de cada persona.

Ramírez subraya que este tipo de soledad, la emocional, suele ser más dolorosa que la física. “A veces duele más porque no se ve y porque muchas veces no se puede expresar”, afirma. No sentirse comprendido o no encontrar un espacio donde mostrarse tal como uno está puede generar un aislamiento silencioso incluso en contextos sociales.

Una necesidad emocional que no está cubierta

El especialista insiste en que sentirse solo en Navidad no significa que algo esté mal. Más bien indica la presencia de una necesidad emocional que no está cubierta. “No se trata de forzarte a disfrutar, sino de escucharte con más honestidad y menos juicio”, señala. Para muchas personas, el esfuerzo por aparentar bienestar puede intensificar la sensación de vacío.

Una de las ideas centrales de su mensaje es desmontar la asociación automática entre compañía y conexión. “Estar acompañado no siempre significa sentirse acompañado”, advierte. Esta diferencia, según explica, suele pasar desapercibida, pero es clave para entender por qué estas fechas resultan difíciles para algunas personas.

El psicólogo también lanza un mensaje directo a quienes atraviesan esta experiencia. “No te sientas mal por sentirte así”, afirma. Reconocer la emoción es el primer paso para gestionarla de forma más saludable.

La soledad en Navidad sigue siendo un tema poco visible, en parte porque choca con la imagen colectiva arraigada en nuestra cultura. Sin embargo, cada vez más profesionales insisten en la importancia de hablar de ella sin minimizarla. Entender que no todas las personas viven estas fechas de la misma manera permite abrir espacios de cuidado emocional.

Temas Relacionados

NavidadSoledadPsicologíaEspaña-NoticiasEspaña-SociedadEspaña-Salud

Últimas Noticias

Ver los fuegos artificiales de Australia, bañarse en la playa o una acampada lejos de la civilización: hablamos con los que no quieren pasar la Nochevieja en casa

Cada vez más se normaliza recibir el Año Nuevo con nuevas experiencias: “Este año, de repente, nos ha dado por ir fuera de Madrid, nos vamos a Granada”

Ver los fuegos artificiales de

Un estudio con 48.000 niños explica qué sucede cuando alguien crece sin comer nada de carne

La alimentación vegana y vegetariana se han convertido en una elección cada vez más común para muchas familias, motivadas por criterios éticos, ambientales y de salud

Un estudio con 48.000 niños

Gabriel Pozuelo, psicólogo, sobre mirar el móvil nada más despertarte: “Así no comienza el día, comienza la supervivencia”

Esta costumbre puede acentuar tus niveles de estrés y ansiedad a lo largo del día

Gabriel Pozuelo, psicólogo, sobre mirar

Precios de la luz en España en el inicio del 2026: cuánto costará por horas este 1 de enero

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Precios de la luz en

Cómo afecta el frío en tu rutina deportiva: estos son los trucos para sacar el máximo provecho al entrenamiento y evitar lesiones

Hacer ejercicio al aire libre se complica con las bajas temperaturas propias del invierno, pero existen una serie de métodos que hay que tener en cuenta para que no se vea perjudicado el rendimiento

Cómo afecta el frío en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE reconoce que pagó

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

ECONOMÍA

Precios de la luz en

Precios de la luz en España en el inicio del 2026: cuánto costará por horas este 1 de enero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 diciembre

Europa endurece sus leyes en 2026 con el arancel al carbono: qué otras normativas del Pacto Verde entran en vigor el 1 de enero

El error banal que haces con los radiadores y que dobla la factura de la calefacción

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Un excompañero de Fernando Alonso

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”