Javier Quintero, médico especialista en psiquiatría: “Esta es la razón por la que no puedes dejar de ver una serie que te engancha”

Empiezas un capítulo de Stranger Things con la idea de ver solo uno antes de dormir. El episodio termina justo cuando la historia se complica y de repente sientes la necesidad de pasar al siguiente. Sin a penas darte cuenta, decides continuar. Este comportamiento tiene una explicación psicológica conocida como efecto Zeigarnik.

Así lo explica el médico psiquiatra y comunicador Javier Quintero en uno de sus vídeos más recientes publicados en TikTok, donde analiza por qué resulta tan difícil dejar una historia a medias y por qué esa sensación de incertidumbre se vuelve tan intensa.

“Tu cerebro odia dejar las cosas a medias”, afirma Quintero. Según explica, cuando una historia queda incompleta se activa una tensión mental que empuja a la persona a seguir hasta terminarla. Esa tensión es la que mantiene la atención y dificulta desconectar.

Según el experto, los guionistas conocen bien este mecanismo. “Por eso los guionistas terminan cada episodio con un cliffhanger“. Es decir terminan el episodio en un momento importante de la historia para que no puedas desconectar y rápidamente quieras pasar al siguiente. En este sentido, la interrupción narrativa en el cine o las series no es algo casual, sino una estrategia cinematográfica para mantener al espectador enganchado.

El efecto Zeigarnik en la vida diaria

El especialista aclara que el efecto Zeigarnik no se limita a las series o al cine. También está presente en la cotidianeidad. “Cuando algo se queda incompleto, el cerebro lo mantiene activo”, explica. Según el especialista esto genera una sensación constante de asunto sin resolver.

Entender este funcionamiento puede ser útil en varios sentidos. “Entender esto te puede ayudar a usarlo a tu favor”, apunta Quintero. En ese contexto, destaca que iniciar una tarea, aunque sea de forma mínima, puede ser suficiente para activar el impulso de terminarla. “Empezar algo puede ser lo que necesitas para animarte a terminarlo”, afirma.

El efecto también ayuda a explicar por qué cerrar etapas produce alivio. Terminar las tareas pendientes proporciona una sensación se satisfacción psicológica. En este sentido, el cerebro deja de sostener esa tensión cuando percibe que algo ha concluido. Esto se reproduce en diferentes ámbitos de la vida; en los estudios, en el trabajo e incluso en las relaciones interpersonales.

Asimismo, Quintero añade que este fenómeno puede servir para aliviar la culpa asociada a ciertos hábitos. “Te puede ayudar a dejar de sentirte culpable por esos maratones de fin de semana”, señala. Según explica, ese impulso no es exclusivo del entretenimiento, sino que responde a un mecanismo cognitivo general.

“Eso no solo pasa con las series, sino también con esas tareas que tienes pendientes y aún no has comenzado”, afirma. En muchos casos, el mayor obstáculo no es la dificultad de la tarea, sino no haber dado el primer paso. Para el psiquiatra, la clave está en empezar. “Empezarlas puede ser el primer paso para terminarlas y sentirte realizado contigo mismo”, concluye. Su explicación ofrece una lectura más comprensiva del comportamiento humano y muestra cómo un fenómeno psicológico puede ayudar a entender mejor los beneficios cotidianos de la motivación.