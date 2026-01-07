España

Isabel Viña, médica: “El mantenimiento de la memoria no solo depende de la edad”

La niebla mental suele responder en muchas ocasiones a una deficiencia de ciertos nutrientes esenciales

Guardar
El salmón es rico en
El salmón es rico en omega 3, que cuida la memoria (Montaje Infobae/@isabelvinabas)

A medida que envejecemos es natural que nuestra memoria no funcione como antaño, pero la edad no es todo. La falta de concentración o la niebla mental puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, puesto que se asocia a una carencia de micronutrientes que nuestro organismo necesita para un correcto desarrollo de la función cognitiva, así como para protegerse de la demencia.

Además de poner en funcionamiento nuestra mente y desafiarla, la alimentación que llevamos a cabo juega un papel fundamental. Existen algunas vitaminas básicas, minerales y demás nutrientes que “sí o sí” tenemos que asegurar para mantener una adecuada función cognitiva. La doctora Isabel Viña explica que la primera de ellas sería la vitamina B12, que permite una adecuada transmisión del impulso nervioso.

“La vitamina B12 es clave para la adecuada síntesis de mielina, que es un compuesto que protege los nervios. Cuando tenemos adecuada mielina, la transmisión de los impulsos nerviosos es adecuada y, por tanto, nuestras neuronas se comunican perfectamente", cuenta en una publicación en sus redes sociales (@isabelvinabas). Está presente en las carnes rojas y los pescados.

La otra de las vitaminas clave es la vitamina D3, que, entre otras funciones, se encarga de una “adecuada señalización y producción del factor neurotrófico cerebral, que es una molécula que nos permite crear nuevas neuronas y que las comunicaciones entre ellas sean las adecuadas”. Este nutriente se adquiere fundamentalmente con el sol, pero también con la ingesta de alimentos como el aceite de hígado de bacalao y la anguila.

Hierro y otros nutrientes para cuidar la memoria

Para la doctora Viña, el hierro es uno de los minerales básicos para fortalecer la función cognitiva. Este mineral es necesario para una adecuado metabolismo cerebral. El hierro se encuentra en los berberechos y almejas (en general, los moluscos), las lentejas y garbanzos cocidos, las semillas de calabaza, las espinacas cocinadas, la quinoa cocida, la carne de ternera y la carne de pavo.

Después estaría el zinc, que se encarga de “favorecer esa adecuada señalización del factor neurotrófico”. El zinc se encuentra en las ostras, en crustáceos como la langosta y el cangrejo, en moluscos (mejillones, pulpo...), en ciertas legumbres, en las semillas de calabaza y en la carne de tenera.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

“En cuanto a las grasas que van a nutrir nuestro cerebro, sin duda me quedaría con los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, que además os recuerdo que ayuda de manera natural a la producción de melatonina”, aclara la doctora. El omega 3 se puede consumir a través de los pescados azules (como el salmón, las sardinas o el atún) y también en el aceite de linaza, semillas de chía, etc. "aunque su eficiencia de conversión no es tan buena“, cuenta la doctora Viña.

Otros nutrientes que contribuyen a elevar nuestra memoria y sobre todo en épocas de alta demanda son suplementos como la citicolina, el ginseng, la bacopa monniera... especialmente en épocas de deprivación del sueño. “También me quedaría con la L-teanina y con la melena de león, entre otras cosas”.

Temas Relacionados

MemoriaSuplementosNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasVitaminasDemencia

Últimas Noticias

Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

La Comisión Europea prepara una nueva norma que tendrá un impacto directo en trabajadores y empresas

Salarios justos, conciliación y estabilidad

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante una infección respiratoria te duele el pecho, nunca lo normalices”

El dolor en el pecho, la falta de aire, palpitaciones o la fiebre alta persistente durante infecciones respiratorias no deben atribuirse únicamente a causas benignas y requieren una valoración médica temprana

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex

Un joven de 17 años paga todas las deudas de su madre: “Mi madre me lo dio todo e hizo todo por mí”

El caso abrió un debate en redes sobre la importancia de los cuidados familiares y los gestos de responsabilidad desde edades tan tempranas

Un joven de 17 años

Las revistas del corazón esta semana: la tercera oportunidad de Lara Álvarez y Perico Durán para comenzar el año

Este miércoles, 7 de enero, el kiosco vuelve a recibir a las principales cabeceras con toda la actualidad rosa. Eso sí, lo hace de una manera distinta

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares considera “un precedente muy

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

Procedente el despido de una trabajadora de Burger King que preparó una hamburguesa Long Chicken a un compañero con ingredientes no permitidos

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete, con turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

ECONOMÍA

Salarios justos, conciliación y estabilidad

Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Tribunal Supremo respalda los acuerdos individuales para el teletrabajo entre empresa y empleados

Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 7 de enero

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención