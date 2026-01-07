Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

José Manuel Albares (Europa Press)

José Manuel Albares sigue la línea argumental iniciada por Pedro Sánchez y señala la actuación de EEUU en Venezuela como un “precedente muy peligroso”. El ministro de Asuntos Exteriores ha defendido la importancia del derecho internacional, el multilateralismo y la soberanía de Europa en una entrevista en RNE.

Albares ha señalado la postura del Gobierno en la lucha por la paz de Ucrania o por una “solución democrática” tras la caída de Maduro. El ministro ha hablado del apoyo de España a lograr un alto el fuego en la agresión rusa pero no ha querido detallar cómo sería un despliegue de tropas españolas. También ha recordado la postura de absoluto alineación con los aliados ante la amenaza de Donald Trump de intervenir en Groenlandia.

En lo referente a Venezuela, el Gobierno mantiene su idea de conseguir una “solución pacífica” y sostiene la necesidad de hablar con todas las partes. Albares ha asegurado que ha mantenido conversaciones recientemente con Edmundo González, y señala el grupo de la oposición venezolana debe tener un papel en la decisión del futuro del país.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Un “momento crucial” para Europa

El ministro ha dedicado gran parte de su discurso en apuntar hacia la necesidad de “autonomía” de Europa. En el momento en el que Juan Ramón Lucas, presentador de Las Mañanas de RNE, le plantea la amenaza que suponen las tres grandes potencias internacionales, China, Rusia y EEUU, Albares ha señalado que Europa debe conseguir estar a la altura. “Trabajo cada día para que se siente en la mesa de los poderosos”, ha sostenido.

“Las mismas fuerzas que quieren llevarnos a la ley de la fuerza son las que quieren debilitar a los europeos”, ha dicho Albares al hablar de los acuerdos de los voluntarios con Ucrania contra Rusia. Albares ha recordado que el agresor es Putin, pero ha recordado que el Gobierno está contra la violación del derecho internacional “venga de donde venga”.

De esta forma, ha señalado los dos focos de tensión europeos, Groenlandia y Ucrania, como dos pilares en un “momento crucial” para el continente. Defender la autonomía de los pueblos y la necesidad de colaboración es clave para el ministro, al igual que reducir o eliminar la dependencia de terceros y lograr avances en la soberanía.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha saludado el plan de paz de Estados Unidos para acabar con la guerra en Gaza y ha hecho un llamamiento a las partes a comprometerse "con el fin de la violencia" y a terminar con "un sufrimiento que ya ha durado demasiado". (Ministerio de Asuntos Exteriores)

Defensa del diálogo en Venezuela

La entrevista ha comenzado con las preguntas pertinentes sobre los acontecimientos de Venezuela. La postura de España sigue siendo la conversación pacífica, para lo que ofrece su mediación o papel en una mesa que una al régimen y a la oposición. Las palabras de Trump alejando a Edmundo González o Corina Machado de una supuesta presidencia han descolocado a muchos gobiernos y fuerzas políticas.

“Lo que está ocurriendo afecta al pueblo venezolano, pero va mucho más allá”, ha asegurado Albares. El diplomático ve como una amenaza al orden mundial la captura de Maduro por parte de EEUU, aunque no ha querido decidirse entre la etiqueta de “captura” o ·“detención”. En todo momento, ha resaltado los conceptos de derecho internacional o democracia, pero sin entrar en medidas concretas del Gobierno.