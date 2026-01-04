Miles de venezolanos en España salen a las calles a celebrar la detención de Nicolás Maduro: “Abre la puerta al fin de la represión”

Miles de los venezolanos que viven en España han salido este domingo a las calles a celebrar la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del sábado tras un operativo estadounidense en Venezuela. Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca han sido algunas de las capitales en las que los ciudadanos del país latinoamericano, desde las que han reivindicado su respaldo a la captura del exdictador, exigido respeto a los resultados de las elecciones de 2024 y reclamado el comienzo de una transición democrática pacífica, así como la liberación de los presos políticos.

En Barcelona, cerca de un millar de personas se han concentrado en el Arc de Triomf en una manifestación organizada por los partidos y movimientos políticos Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Los convocantes han dejado claro que la detención de Maduro “abre la puerta a la restitución del orden democrático y al fin de la represión”. Además, han exigido el respeto al resultado de las elecciones de 2024, en las que, afirman, Edmundo González fue elegido presidente con más de siete millones de votos.

Asimismo, los venezolanos de la capital catalana han pedido la liberación de los 863 presos políticos, tanto civiles como militares, y han subrayado la necesidad de una transición que respete los derechos humanos y se desarrolle de forma institucional y pacífica. Luisa Trujillo, coordinadora de Vente Venezuela en Barcelona, ha señalado que la movilización tenía un doble objetivo. Por un lado, “festejar la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años” y, por otro, avanzar hacia la segunda fase del proceso de transición. Así, han recordado que “la estructura del chavismo todavía sigue en pie” y que la estabilización civil será fundamental para consolidar los resultados electorales.

Cánticos de “libertad, libertad” y llamamientos a la transición en Bilbao

En Bilbao, la celebración frente al Ayuntamiento también ha sido muy numerosa y festiva. La plataforma Venezolanos Bilbao Bizkaia convocó a los ciudadanos a partir de las 17 h, aunque ya se empezaron a escuchar cánticos antes, como “cayó, la dictadura cayó”, “viva Venezuela libre” o “libertad, libertad”, acompañados de música y bailes. A esta concentración han acudido representantes políticos, como el parlamentario del PNV, Mikel Arruabarrena, el ex portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez.

El exportavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y natural de Venezuela, Iñaki Anasagasti (2i), interviene durante una concentración para celebrar la captura de Maduro, frente al Ayuntamiento de Bilbao. (H.Bilbao / Europa Press)

Por su parte, Pedro Gil, portavoz de la plataforma bilbaína, ha recordado que “Nicolás Maduro no es un presidente, era un usurpador, así que los venezolanos que estamos en todas las partes del mundo apoyamos esta acción que permite una esperanza para una transición en Venezuela”. Después, ha dicho estar preocupado por su seguridad frente a posibles represalias del régimen.

Desde el PNV, Anasagasti ha destacado que la situación en Venezuela era “insostenible”, y ha criticado la influencia de Cuba en el país. “La situación de Venezuela estaba tutelada por Cuba, que está en todos los engranajes de la Administración y sobre todo de la Inteligencia”, declaró en la concentración. Además, ha instado al Gobierno español a reconocer al presidente electo, Edmundo González, y a apoyar a María Corina Machado en su papel en el proceso de transición.

El PP en Baleares exige “el fin de la dictadura” durante la concentración

También en Baleares se han vivido concentraciones similares. En el Passeig del Born de Palma de Mallorca, los venezolanos residentes en las islas se han manifestado junto a miembros del PP Balear, quienes han exigido “el fin de la dictadura” y el reconocimiento de González como presidente electo. Sebastià Sagreras, coordinador general del PP Balear, declaró que “el PP está a su lado y comparte con ellos el deseo de que la detención de Maduro suponga el final de la dictadura en Venezuela”.

El PP Baleares se manifiesta junto a venezolanos de las islas para exigir "fin de dictadura" y "transición democrática" en Venezuela. (Europa Press / PP BALEARES)

“Compartimos también con ellos el deseo de una transición democrática y de que se respete el mandato de las urnas de julio de 2024, que eligieron presidente electo a Edmundo González. De hecho, recordamos que tanto el Congreso de los Diputados como el Parlament balear han instado al reconocimiento de Edmundo González, a iniciativa del PP. Venezuela debe ser lo que quieren los venezolanos, un país libre y democrático”, concluyó el popular desde la manifestación.