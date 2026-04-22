El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

El Tribunal Supremo publicaba ayer la inadmisión del recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid , manteniendo así firme la sentencia que anuló parte de la ordenanza conocida como Madrid 360 , que regula las zonas de bajas emisiones de la capital. Ahora bien, eso no significa que vaya a devolver el dinero de las multas anuladas por saltarse la normativa. Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que ha detallado porque no tienen efecto retroactivo.

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