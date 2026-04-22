España

El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

La vicealcaldesa Inma Sanz ha explicado que no tienen efecto retroactivo después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso que anulaba los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la ZBE de la capital

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Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles, a 19 de marzo de 2026, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles, a 19 de marzo de 2026, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

El Tribunal Supremo publicaba ayer la inadmisión del recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid, manteniendo así firme la sentencia que anuló parte de la ordenanza conocida como Madrid 360, que regula las zonas de bajas emisiones de la capital. Ahora bien, eso no significa que vaya a devolver el dinero de las multas anuladas por saltarse la normativa. Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que ha detallado porque no tienen efecto retroactivo.

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