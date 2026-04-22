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Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

El tenista español acude a la cita madrileña como número 42 del ranking ATP, donde afrontará su debut ante Jesper De Jong

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El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Desde que comenzó la temporada, hay un nombre que emerge con fuerza: Rafa Jódar. El joven tenista es la nueva sensación del tenis actual. En un mes, consiguió llegar a tercera ronda del Masters 1000 de Miami, ganar su primer título ATP en Marrakech, llegar a semifinales en el torneo Conde de Godó y asentarse en el top100 del ranking ATP con un puesto 42. Ahora, llega al Mutua Madrid Open, su tierra, como debutante, pero dispuesto a mostrar su mejor versión, esa que mantiene desde que el circuito dio el pistoletazo de salida este 2026.

Jódar apuntaba maneras desde mucho antes de que aterrizara en la ATP y protagonizara una incursión estelar. Su nombre, al menos en territorio nacional, comenzó a sonar por los cuatro costados de la península, y de las fronteras españolas para fuera. Con tan solo 17 años se proclamó campeón del US Open Junior. Nadie fue capaz de doblegar al madrileño en la Gran Manzana. Firmó una competición impecable, imponiéndose a Budkov Kjaer, cabeza de serie y ganador de Wimbledon de ese año.

Ahora, con 19 años, ya muchos le comparan con Carlos Alcaraz, algo que él, como aseguró ante los medios en el Mutua Madrid Open, se toma como una “motivación”, aunque asegura no ponerse presión ni objetivos, solo intentar seguir su camino y hacerlo lo mejor posible. Lo cierto es que las comparaciones son inevitables. Muchos ven en el camino y ascenso de Jódar el tenis de Murcia.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Su año arrancó con el Challenger de Camberra como previo a su gran estreno en el Open de Australia, donde cayó en segunda ronda tras superar la fase previa. En Dallas cayó en primera ronda y en Delray en segunda, al igual que en Acapulco, mientras que en Indian Wells cayó en su debut. Fue en Miami donde despertó y despuntó. Acabó con Hanfmann y Vukic, pero cayó ante Etcheverry. Su figura, sin embargo, ya había adquirido un papel diferente, el de top100 del ranking ATP.

En poco más de dos meses, había conseguido escalar 75 puestos y con un total de 632 puntos, lo que le convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. Lo que nadie esperaba es que su ascenso se disparara tanto en las semanas posteriores. Tras caer en Marrakech, el joven madrileño aterrizó en Marrakech, su primer torneo en tierra y el que le permitiría comenzar su adaptación para afrontar la temporada que se avecinaba. Allí brilló con luz propia. Victoria a victoria fue avanzando en el torneo hasta plantarse en la final, donde doblegó a Trungelliti con un sólido 2-0. Primer título ATP para el español.

De Barcelona a Madrid

El torneo Conde de Godó de Barcelona fue su siguiente cita en el calendario. Ante la baja de Carlos Alcaraz tras su debut en el torneo por lesión, Jódar se presentaba como la gran esperanza española en el torneo. Y no defraudó. Fue pasando ronda a ronda hasta semifinales, donde no fue capaz de imponerse a un impecable Fils. Las sensaciones, lejos de ser amargas, resultaron muy dulces. El madrileño había demostrado su capacidad competitiva sobre la tierra batida, superando cualquier tipo de pronóstico.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Ahora aterriza en Madrid asentado en el top 100 con un puesto 42. Un torneo que hasta la fecha no ha disputado como tenista profesional, aunque sí ha pisado su tierra. Lo hizo hace dos años como sparring, pero este miércoles será él quien acapare los focos. El neerlandés Jesper De Jong será su punto de partida en el Mutua Madrid Open, a quien deberá vencer para poder seguir avanzando en la aventura madrileña.

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