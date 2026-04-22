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La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, acordado en diciembre, tras retirar Hungría su veto

El gobierno de Viktor Orbán bloqueó el paquete de ayudas a Ucrania tras el cierre del oleoducto Druzhba, al considerar que la interrupción del suministro era un “chantaje político”. Tras reanudarse el flujo de crudo ruso por el gasoducto, Budapest ha levantado el veto

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Antonio Costa, Volodimir Zelenski y Ursula von der Leyen (Europa Press)
Antonio Costa, Volodimir Zelenski y Ursula von der Leyen (Europa Press)

Los representantes de los veintisiete países de la Unión Europea han alcanzado este miércoles un acuerdo político para desbloquear preliminarmente - a falta de confirmación formal - el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y activar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, según ha adelantado la AFP. Este pacto se produce tras más de dos meses de bloqueo liderado por Hungría - que tiene un plazo de 24 horas para dar su aprobación definitiva - y llega justo después de que Kiev comunicara la finalización de las reparaciones en el oleoducto Druzhba, clave en el suministro de crudo a Europa Central, y la recuperación del flujo por el mismo.

La decisión ha sido tomada en Bruselas, durante una reunión de los embajadores europeos, una vez que Budapest ha retirado su veto. El préstamo a Ucrania, acordado en diciembre de 2025, dependía de la unanimidad de los Estados miembros para la revisión del presupuesto comunitario, requisito que hasta ahora impedía avanzar en el proceso. Además del préstamo, en la misma reunión se ha dado luz verde al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que permanecía pendiente de aprobación desde febrero.

Aunque el acuerdo político ya se ha alcanzado, todavía queda pendiente el trámite formal por procedimiento escrito, que corresponde al Consejo de la UE. Según fuentes comunitarias citadas por Demócrata, este paso se completará previsiblemente mañana jueves por la tarde. Una vez superado este trámite, la llegada de los primeros tramos del préstamo a Ucrania será inmediata. En cuanto a las sanciones a Rusia, las medidas económicas se aplicarán en cuanto se adopten, mientras que las restricciones individuales entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Hungría levanta su veto tras recuperar el suministro de crudo ruso por Druzhba

El desbloqueo de estos dos expedientes se produce tras el anuncio del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre la finalización de las obras de reparación en el oleoducto Druzhba, principal ruta de exportación de petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia. “Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso”, señaló Zelenski en sus redes sociales. El mandatario ucraniano añadió que el oleoducto “puede reanudar su funcionamiento”.

En los últimos meses, el estado del oleoducto Druzhba ha sido motivo de tensión entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania, en un contexto de desencuentros con el gobierno de Viktor Orbán y posteriormente de Péter Magyar, ambos condicionando su apoyo a la reapertura del suministro de crudo. “No habrá dinero” mientras no vuelvan los flujos energéticos, avisó Orbán cuando se inició el bloqueo. Budapest insistió en que no apoyaría ninguna decisión favorable para Ucrania si los húngaros no recibían el petróleo que consideraban suyo. Kiev, por su parte, defendió que los daños en la infraestructura eran consecuencia de ataques rusos, aunque se comprometió a su reparación.

Con la llegada de Péter Magyar al frente del gobierno húngaro, la postura de Budapest no cambió. Este mismo lunes, Magyar reclamaba la reapertura del Druzhba, pidiendo a Ucrania que no recurriese a “chantaje” contra la UE o Hungría. “Es como si me invitaran a cenar, acepto y luego empiezo a chantajear, diciendo que si no es lecsó, haré esto y aquello”, ilustró el dirigente húngaro. Al mismo tiempo, desde Moscú, el Kremlin aseguraba estar preparado para reanudar el suministro de petróleo en cuanto Ucrania diese su visto bueno. “Todo depende del régimen de Kiev, de si abrirán el oleoducto y pondrán fin al chantaje”, afirmó el portavoz Dimitri Peskov.

Hoy miércoles, Zelenski confirmaba la finalización de las reparaciones en el tramo afectado, expresando también que vincula la reanudación del flujo al desbloqueo de la ayuda europea. Horas después, fuentes ucranianas confirmaron que el suministro de crudo ruso por el Druzhba hacia Europa se había restablecido.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, agradeció a Zelenski por “cumplir, como estaba acordado: reparar el oleoducto Druzhba y retomar la operación”. Así, el acuerdo alcanzado este miércoles pone fin a meses de bloqueo y reactiva el apoyo financiero y político a Ucrania en un escenario de persistente inestabilidad.

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