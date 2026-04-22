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María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

El PP alcanzó un acuerdo la semana pasada que cede a los de Abascal la Vicepresidencia y dos consejerías

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La presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura. (Jorge Armestar/Europa Press)
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura. (Jorge Armestar/Europa Press)

Tras cuatro meses de bloqueo y dos intentos de investidura fallidos, María Guardiola ha sido reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de PP y Vox. El resultado de la votación de este miércoles ha sido de 40 votos a favor y 25 en contra, lo que permite que Guardiola tome posesión del cargo este viernes.

En realidad, el apoyo de los de Abascal estaba más que garantizado tras alcanzar la semana pasada un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, en el que Vox asumirá una vicepresidencia y dos consejerías, además del senador autonómico. El texto consta de 61 puntos y 74 medidas, que abarcan “todas las áreas del Gobierno y que van a ser buenas para Extremadura”, defienden sus impulsores.

El acuerdo ha sido muy criticado por la oposición, que arremete especialmente contra el concepto de “prioridad nacional”, un concepto que los populares, a petición de Vox, se han comprometido a incorporar en el acceso a ayudas sociales. También ha protagonizado el primer choque entre los nuevos socios de gobierno, que todavía no tienen clara la interpretación de este principio.

Porque mientras el PP cree que la prioridad se refiere al “arraigo”, Vox mantiene que lo que se ha firmado es “la prioridad de los españoles” respecto a las personas extranjeras, eliminando precisamente el término del arraigo. Abascal ya ha adelantado que pretende replicar su idea en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

En su debate de investidura, María Guardiola volvió a repetir que “aquí no se va a priorizar a nadie” y trató de quitar hierro a este choque cargando contra el PSOE y Unidas por Extremadura por tratar de “demonizar” el acuerdo.

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