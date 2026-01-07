Venezuela

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos

Balances oficiales de Caracas y La Habana detallan la magnitud de las bajas y revelan el rol operativo de personal de Cuba en la protección del poder chavista

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas dejó al menos 55 militares venezolanos y cubanos muertos, según balances oficiales divulgados por el régimen chavista y la dictadura de La Habana.

El operativo, que incluyó bombardeos a objetivos militares y la intervención de fuerzas especiales, culminó con el traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y otros delitos.

El Ministerio de Defensa de Venezuela confirmó la muerte de 23 integrantes de las fuerzas armadas durante los ataques del sábado, aunque no informó sobre eventuales víctimas civiles.

Por su parte, el régimen cubano reconoció la pérdida de 32 efectivos —miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior— asignados a tareas en Venezuela.

Los fallecidos, cuyas edades oscilaban entre los 26 y los 67 años, incluían dos coroneles y un teniente coronel.

Militares cubanos caídos durante la captura de Nicolás Maduro

Según el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, muchos de los cubanos muertos formaban parte del dispositivo de seguridad personal de Maduro, que fue desarticulado durante el asalto.

La operación comenzó con ataques a instalaciones estratégicas y concluyó con el ingreso por helicóptero de fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a Maduro y Flores en un complejo de seguridad. Ambos comparecieron el lunes ante un tribunal federal en Nueva York y se declararon no culpables.

Horas después de la captura, la funcionaria chavista Delcy Rodríguez, juró como jefa del régimen venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a trabajar con ella si facilita el acceso de empresas estadounidenses a las reservas petroleras venezolanas. Al mismo tiempo, advirtió que enfrentará consecuencias severas si no cumple con las condiciones de Washington.

Pagará un precio muy grande, probablemente más grande que el de Maduro”, dijo.

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos

Rodríguez deberá responder a las exigencias externas mientras mantiene el respaldo de los sectores duros del chavismo que conservan el control de las fuerzas de seguridad y de estructuras armadas que permanecen activas en el país.

Hasta el momento, no ha anunciado cambios en el gabinete, y figuras clave como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el propio Padrino López continúan en sus cargos.

Las primeras horas de su proclamación como jefa chavista estuvieron marcadas por denuncias de restricciones a la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que al menos 14 comunicadores y trabajadores de medios —en su mayoría de medios internacionales— fueron detenidos mientras cubrían la juramentación presidencial en el Parlamento.

Otros dos periodistas fueron arrestados cerca de la frontera con Colombia. Aunque todos fueron liberados posteriormente, los episodios reforzaron las alertas sobre la continuidad de prácticas represivas.

Balances oficiales de Caracas y La Habana detallan la magnitud de las bajas y revelan el rol operativo de personal de Cuba en la protección del poder chavista

Desde la oposición, María Corina Machado cuestionó el respaldo estadounidense a Rodríguez y puso el foco en el historial del chavismo. En una entrevista con Fox News, afirmó que “Delcy Rodríguez es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”, y advirtió que mantiene vínculos estrechos con Rusia, China e Irán.

No es una persona en la que puedan confiar los inversionistas internacionales”, sostuvo.

Trump volvió a justificar la operación al describir a Maduro como “un tipo violento” cuyo régimen, según afirmó, recurrió de manera sistemática a la tortura.

Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están cerrando”, dijo este martes. En la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que el dictador derrocado de Venezuela reciba un “juicio justo” en Estados Unidos.

La Constitución venezolana establece que, una vez declarada la ausencia definitiva del presidente, deben celebrarse elecciones en un plazo de 30 días. Machado aseguró que, bajo condiciones libres y verificables, la oposición obtendría una victoria amplia.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

En elecciones libres y justas, vamos a ganar con más del 90% de los votos”, afirmó, y prometió desmantelar las redes criminales, reconstruir el sector energético y facilitar el regreso de millones de venezolanos que emigraron.

La operación estadounidense, además de poner fin al mandato de Maduro, expuso de manera explícita la injerencia militar cubana en Venezuela y abrió una transición bajo fuerte presión internacional, con el desafío inmediato de restaurar derechos, garantizar libertades básicas y definir un calendario electoral creíble.

