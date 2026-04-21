Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Biles relató cómo su retirada en Tokio 2020 abrió el debate sobre el bienestar psicológico en el deporte de élite (El Hormiguero)

Simone Biles, la gimnasta estadounidense con mayor número de medallas en la historia tanto en los Juegos Olímpicos como en campeonatos mundiales, ha visitado por primera vez el plató de ‘El Hormiguero’ este martes 21 de abril.

En una entrevista en la que ha compartido sus vivencias y ha abordado de forma abierta su salud mental, la deportista ha detallado cómo la terapia ha resultado esencial en su recuperación y ha reivindicado la importancia de pedir ayuda al atravesar dificultades mentales.

A lo largo de su carrera, Simone Biles ha acumulado once medallas olímpicas —siete de oro, dos de plata y dos de bronce— así como treinta medallas conseguidas en campeonatos mundiales, de las que veintitrés son de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

Romper el silencio sobre la salud mental

Además de su éxito deportivo, su retirada provisional en Tokio 2020 por motivos de salud mental marcó un antes y un después en la percepción pública de la salud emocional de los deportistas de élite. Ese acto desencadenó un amplio debate sobre el autocuidado y el bienestar psicológico, impulsando a más atletas a visibilizar este tipo de problemas.

Durante la entrevista, la gimnasta ha relatado cómo su pasión por el deporte surgió a los seis años, aunque ha recalcado que en la gimnasia artística suele considerarse una edad tardía. Ha explicado que comenzar en esta disciplina siendo muy joven favorece el desarrollo y la capacidad de adaptación.

Tras dos años fuera de la competición, Biles regresó en París 2024 y sumó nuevas medallas a su carrera (El Hormiguero)

“Con dos años puedes empezar porque te enseña mucho a adaptarte”, ha afirmado Biles. Para ella, el deporte no solo aporta valores como la disciplina o el trabajo en equipo, sino que puede transformar la vida de quienes lo practican. La retirada de Simone Biles durante la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 volvió a situar en el centro del debate la presión psicológica en el deporte de alto nivel.

La propia atleta ha descrito esa experiencia como derivada de un fenómeno conocido entre gimnastas como ‘twisties’, un estado en el que la mente se desconecta del cuerpo, lo que puede resultar muy peligroso para la integridad física. Biles ha remarcado la gravedad de esta situación: “Tuve que parar para no ponerme en peligro y esto abrió un debate sobre el tema de la salud mental”, ha contado al programa.

Simone Biles celebró en la entrevista su reciente reconocimiento con el Premio Laureus a la Mejor Deportista del Año (El Hormiguero)

La gimnasta ha agradecido la existencia de un equipo con el que pudo conversar sobre lo que le sucedía. Ha destacado la importancia de que la salud mental reciba el mismo reconocimiento que una lesión física visible: “Si te rompes un hombro o una muñeca, todo el mundo se preocupa, pero lo que me pasó era invisible”, ha declarado.

En ese sentido, Biles ha subrayado que la clave de su recuperación ha sido la terapia profesional y el acompañamiento psicológico, asegurando: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”, según ha confirmado en su conversación con Pablo Motos.

Disfrutar también en la exigencia

Otro momento destacado de la entrevista se ha producido cuando la deportista ha desvelado el consejo que más le ha ayudado tras su paso por terapia: la importancia de divertirse y disfrutar también durante los retos más exigentes. “Hay que divertirse”, ha sido la frase que ha compartido como principal aprendizaje vital.

Después de dos años alejada de la competición, Biles ha relatado su regreso triunfal en los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí ha conseguido tres nuevas medallas de oro y una de plata, consolidando nuevamente su estatus entre las mejores gimnastas de la historia.

Sin embargo, el futuro de la estadounidense a largo plazo sigue siendo incierto. Preguntada por su posible participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ha admitido no tener una decisión tomada y ha reconocido la expectación que suscita esta cuestión: “No estoy segura de qué haré, si estaré en el suelo o estaré ahí animando al equipo”, ha expresado.

Aunque su continuidad en la competición está en el aire, Biles se mantiene como una figura clave y referente para las nuevas generaciones de gimnastas, tanto por su excelencia sobre el tapiz como por su defensa del bienestar mental en el deporte.

La intervención de Simone Biles en ‘El Hormiguero’ ha supuesto un testimonio de superación y visibilidad para los problemas de salud emocional en la alta competición, marcando una diferencia significativa en la conversación pública sobre la salud mental de los atletas.