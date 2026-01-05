Pedro Sánchez se pronuncia ante las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia: “Plena solidaridad con Dinamarca”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado con rotundidad la posición de España ante la escalada verbal entre Washington y Copenhague a cuenta de Groenlandia. En un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo subrayó que “el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela”, y reafirmó el “compromiso activo” de España con Naciones Unidas, además de expresar la “plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”.

Sánchez insiste en que España defenderá “siempre” la legalidad internacional y el papel de la ONU como marco de actuación ante cualquier crisis territorial o política. El mensaje se alinea con otros gobiernos europeos que han salido en defensa de Dinamarca tras las últimas declaraciones del Donald Trump, que ha vuelto a situar la isla ártica en el centro del tablero geoestratégico.

La tensión entre Copenhague y Washington se dispara

La tensión entre Copenhague y Washington por Groenlandia sube por momentos. El domingo, Donald Trump insistió en sus amenazas de anexionarse la isla, un estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. “Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, afirmó a bordo del Air Force One rumbo a Washington. El mandatario, que llegó a sostener que la Unión Europea “necesita” que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia, incluso se permitió bromear: “Dinamarca aumentó la seguridad en Groenlandia, agregaron un trineo de perros más”.

Las palabras no tardaron en provocar reacciones contundentes. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitió un inusualmente duro comunicado en el que exigió a Trump que cese en sus amenazas. También lo hizo el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que lanzó un mensaje claro: “Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión”. En un comunicado difundido en Facebook, Nielsen aseguró estar “abierto al diálogo” con Estados Unidos, pero sin presiones y dentro del respeto a la legalidad.

La bandera de Groenlandia ondea en una playa de Nuuk (REUTERS/Leonhard Foeger)

Cierre de filas en Europa

Los países nórdicos y bálticos, tradicionalmente muy atlantistas, cerraron filas con Dinamarca, miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN. “Nadie decide sobre Groenlandia y sobre Dinamarca salvo Groenlandia y Dinamarca por sí mismas”, recalcó el presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los líderes europeos con mejor relación con Trump. En la misma línea, el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, recordó en redes sociales que Dinamarca es “una democracia sólida y un aliado confiable de la OTAN”, y defendió que cualquier preocupación de seguridad estadounidense debe abordarse “mediante el diálogo directo” y dentro del marco de defensa colectiva.

Desde Bruselas, la Comisión Europea evitó elevar el tono, pero sí quiso dejar claro su respaldo a Copenhague. La portavoz comunitaria señaló que la UE seguirá defendiendo “la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, recordando además la vigencia de la Carta de Naciones Unidas. Otra portavoz añadió un matiz evidente: “Groenlandia no es una propiedad que alguien pueda comprar”.

El posicionamiento de Sánchez encaja con un clima europeo de preocupación creciente. La isla, rica en recursos estratégicos y con una ubicación clave para la seguridad en el Atlántico Norte, se encuentra en el centro de un pulso que mezcla geopolítica, defensa y retórica de alta tensión. Este lunes, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, apuntó que la OTAN podría debatir un refuerzo de la protección de Groenlandia si fuera necesario, pese a que tanto Dinamarca como Estados Unidos pertenecen a la misma alianza y Washington cuenta con presencia militar en la base de Pituffik.

El presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa tras la captura del dictador Nicolás Maduro

En Groenlandia, el sentimiento de malestar es evidente. “Hemos sido amigos cercanos y leales de Estados Unidos durante generaciones”, recordó Nielsen, quien subrayó que su pueblo ha mostrado “responsabilidad, estabilidad y lealtad” en el marco de la defensa del Atlántico Norte. Precisamente por eso, calificó la retórica estadounidense de “total y absolutamente inaceptable” y criticó que Trump vincule la isla con la intervención en Venezuela. “Las amenazas, la presión y los rumores de anexión no tienen cabida entre amigos. Ya basta”, concluyó el dirigente groenlandés.