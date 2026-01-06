España

El Gordo de la Lotería del Niño 2026 ha sido uno de los más repartidos, pero ¿cuáles son las provincias en las que más ha tocado el primer premio?

Descubre los puntos en los que más y menos ha tocado en España

Personas celebrando el Gordo de
Personas celebrando el Gordo de la Lotería del Niño 2026. (Alberto Paredes / Europa Press)

La Lotería del Niño 2026 ha sido uno de los sorteos en los que el primer premio ha caído en más sitios. De hecho, varias localidades de Zamora, Valencia, Asturias, Palencia, Barcelona o Cádiz, entre otras, han tenido la suerte de tener el 06703, número premiado con 200.000 euros por décimo.

Sin embargo, aunque haya numerosas zonas involucradas en este gran premio, esto no suele ser lo normal. Desde que se empezó con esta tradición, hay provincias que todavía no saben lo que es celebrar el Gordo, mientras que otras han repetido.

Provincias a las que más les ha tocado el Gordo

Hay tres que destacan por encima del resto: Barcelona, Madrid y Valencia. La provincia catalana ha recogido el Gordo un total de 66 ocasiones, de las cuales la ciudad condal ha cantado el premio un total de 38 veces. En Madrid ha tocado un total de 56 ocasiones, acumulando la capital un total de 44. Otras localidades como Parla, Getafe, Alcobendas, San Lorenzo del Escorial, El Álamo y Torrejón de Ardoz completan la lista. Por último, Valencia acumula un total de 38 veces, siendo la ciudad de Valencia su máximo exponente.

Otras provincias que han recibido el premio en numerosas ocasiones han sido Vizcaya (25 veces), Cádiz (18 veces), Asturias (17 veces), Sevilla (15 veces), Murcia (14 veces) y Guipúzcoa (12 veces).

Provincias en las que no ha tocado el Gordo

En la vida todo tiene su contraparte y, si antes destacábamos a las que más suerte han tenido, hay algunas que nunca habían recibido. Sin embargo, esa mala racha se ha acabado para Huesca y Guadalajara, que han sido premiadas en 2026. Melilla no ha tenido tanta suerte, siendo la única que no ha recibido un gran premio.

Otras que tampoco han tenido mucha más suerte han sido Cáceres (1 vez), Ciudad Real (3 veces), Teruel (4 veces), Cuenca (4 veces) y Badajoz (4 veces). Paradójicamente, este año ha tocado en Andorra, país en el que se pueden comprar décimos y participar.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.

¿Cuánto se gana con el Gordo del Niño y cuánto se queda Hacienda?

El primer premio de la Lotería del Niño 2026, el número 06703, está dotado con 200.000 euros por décimo, lo que supone una alegría enorme. Sin embargo, esta cantidad no es la que va íntegra al bolsillo del ganador.

Hacienda aplica un 20 % de retención sobre el importe que supera los 40.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos. Esto significa que del total de 200.000 euros por décimo, 160.000 euros tributan al 20 %, lo que equivale a 32.000 euros de impuestos. Así, cada afortunado recibe finalmente 168.000 euros netos por décimo.

Más allá del premio económico, recibir el Gordo del Niño también genera un impacto social y emocional considerable. En las localidades agraciadas se viven días de gran celebración, con familias y vecinos compartiendo la alegría. Además, los comercios locales registran un aumento de actividad y ganancias gracias a la compra de dichos décimos.

