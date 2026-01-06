España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Las personas que duermen mal con el tiempo desarrollan hipertensión, arritmias y problemas de corazón”

El experto advierte de que el insomnio mantenido eleva el estrés del organismo y aumenta el riesgo cardiovascular

Aurelio Rojas, cardiólogo
Montaje de Infobae en el que aparece Aurelio Rojas, cardiólogo

Dormir poco y mal no es solo una molestia diaria; con el tiempo puede convertirse en un problema serio para la salud del corazón. Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas en uno de sus vídeos más recientes en TikTok, donde alerta de la relación entre la falta de sueño y la aparición de hipertensión, arritmias y otros trastornos cardiovasculares.

En consulta, señala, se repite un patrón: personas que llevan años durmiendo mal y que acaban desarrollando problemas cardíacos. Según el experto, esto no es ninguna casualidad. La ciencia ha demostrado cómo el insomnio mantenido se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. Esto no sucede por una mala noche puntual, sino por un insomnio continuado que mantiene al cuerpo en un estado de estrés.

Cuando el sueño es insuficiente, el sistema nervioso autónomo simpático se mantiene activado más tiempo del que debería, y esto significa que el cuerpo vive en una especie de alerta permanente. Como consecuencia, aumentan hormonas como el cortisol y la adrenalina.

A corto plazo, el efecto puede pasar desapercibido; no obstante, a largo plazo el impacto es determinante. “Nuestro metabolismo y nuestro corazón lo acaban pagando”, advierte el cardiólogo.

El papel del magnesio

En este contexto aparece el magnesio como una posible herramienta de apoyo. Rojas insiste en que no se trata de un sedante: “el magnesio no apaga el cerebro”, explica. Su función consiste en facilitar la relajación neuromuscular y del sistema nervioso, algo que muchas personas con insomnio necesitan para poder conciliar el sueño.

Según detalla, los ensayos clínicos muestran que, en adultos con estrés elevado o con despertares frecuentes, el magnesio puede ayudar a mejorar la calidad del descanso. Si bien no actúa de forma milagrosa, puede contribuir a que el sistema nervioso baje revoluciones.

En la imagen se observan
En la imagen se observan dos frascos de suplementos nutricionales, uno de magnesio y otro de zinc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usarlo correctamente

El cardiólogo también da pautas claras sobre su uso. La dosis eficaz se sitúa entre los 200 y los 400 miligramos de magnesio al día, pero no todas las prescripciones son iguales. Las formas más estudiadas y mejor toleradas son el bisglicinato y el citrato.

En cuanto al momento ideal para tomarlo, el doctor recomienda hacerlo una o dos horas antes de acostarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el efecto no se valora en días, sino en semanas. Lo ideal es mantenerlo durante al menos tres o cuatro semanas seguidas.

Tras ese periodo, aconseja descansar: “después conviene parar una o dos semanas y reevaluar”, señala. El objetivo no es tomarlo de forma indefinida, sino ayudar al organismo a recuperar un ritmo más equilibrado.

Cuidar el descanso es cuidar la salud

Para Rojas, el mensaje de fondo va más allá de un suplemento concreto. Dormir bien es una de las formas más eficaces de cuidar el corazón. No solo mejora cómo nos sentimos al día siguiente, además, reduce el estrés interno al que sometemos al cuerpo de forma constante.

El cardiólogo insiste en que el insomnio no debe normalizarse. Dormir mal de forma habitual no es algo sin importancia, es una señal de alerta del organismo. Cuidar el sueño es cuidar el corazón, y empezar por entender cómo funciona el cuerpo es el primer paso.

