Encuentran el cuerpo de la hija de Andrea Ortuño, una de las españolas desaparecidas en el naufragio del barco en Indonesia

Miembros del equipo de rescate de los pasajeros españoles desaparecidos en la isla de Padar, Indonesia, a 29 de diciembre de 2025. (Indonesia's National Search and Rescue Agency)

Las autoridades de Indonesia han informado del hallazgo del cuerpo sin vida de la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el pasado viernes en Indonesia, según ha confirmado a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas. Se trata de una de las menores españolas que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. Viajaban seis españoles.

La familia, que se encontraba de vacaciones en Indonesia, sufrió un naufragio el pasado viernes y cuatro de sus miembros desaparecieron. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se debió probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse. Ortuño pudo ser rescatado junto a otra de sus hijas, pero otros cuatro miembros de la familia desaparecieron.

El cuerpo que ha aparecido este lunes es el de la hija de doce años. Los tres desaparecidos restantes son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y otro de los hijos de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las labores de búsqueda continúan

El hallazgo, realizado por residentes locales que han informado del hallazgo al equipo conjunto de búsqueda y rescate, se ha producido en el primer día en el que las autoridades han ampliado el área de búsqueda. Así, el equipo de búsqueda y rescate continúa buscando a las víctimas del barco hundido y que estas operaciones se dilatarán durante la semana.

*Información elaborada por EFE y Europa Press.