06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

Conoce los detalles de este premio

Sorteo de la Lotería del
Sorteo de la Lotería del Niño de 2026 (RTVE)

El número 06703 es el agraciado con el Gordo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño de 2026, celebrado este 6 de enero. Se ha cantado a las 12:17 horas y ha repartido 200.000 euros por décimo jugado por varias provincias.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería del Niño 2026 y conocer el importe correspondiente.

Cuánto dinero se gana en el Gordo del Niño y cuánto se lleva Hacienda

Cada serie está dotada con 2.000.000 de euros, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se recibe la cantidad íntegra anunciada, ya que Hacienda aplica un impuesto sobre los premios de Lotería que superen los 40.000 euros.

El funcionamiento del impuesto es sencillo: los primeros 40.000 euros están exentos de tributación, y sobre la cantidad restante se aplica una retención del 20 %. En el caso del Gordo del Niño 2026, eso significa que de los 200.000 euros por décimo, 160.000 euros son los que tributan, generando una retención de 32.000 euros. Por lo tanto, el ganador recibirá finalmente 168.000 euros netos.

Esta retención se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que el premio que se entrega al ganador ya es el importe neto, sin necesidad de realizar trámites adicionales con Hacienda.

