Comprobar Lotería del Niño 2026 | Los números premiados por número

La Lotería del Niño constituye el segundo sorteo más importante de España. Se celebra el 6 de enero, Día de Reyes, a las 12:00 horas y para comprobar si tu décimo está premiado solo tienes que poner el número en el comprobador e incluir el dinero con el que participabas. También se pueden consultar las listas impresas en las administraciones, permitiendo verificar la información en persona.

El sistema para verificar los décimos requiere contar con el billete original, que incluye el número de participación. Es preciso conservarlo en buen estado, ya que es el documento fundamental para cualquier gestión en caso de premio. Una vez finalice el sorteo hoy, los organismos oficiales distribuyen la lista definitiva de premios a través de canales habilitados: en las propias administraciones autorizadas, la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y mediante aplicaciones móviles.

La Lotería del Niño utiliza un sistema de bombos, parecido al del sorteo de Navidad. Se extraen números aleatoriamente, asignando premios a los distintos décimos repartidos en series y fracciones. Cada décimo incluye un número y una serie, elementos determinantes para la asignación de los premios. Durante el sorteo se obtienen las combinaciones ganadoras: primero, segundo, tercer premio y diversos premios menores que hacen que este tenga una mayor probabilidad de obtener premio que la Lotería de Navidad.

Premios de la Lotería del Niño 2026

El sorteo de la Lotería del Niño 2026 repartirá 770 millones de euros entre premios, que van desde los tres principales hasta las aproximaciones, reintegros, centenas y terminaciones.

Primer premio : 2.000.000 euros por serie (200.000 euros por décimo).

Segundo premio : 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo).

Tercer premio : 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo).

Aproximaciones al primer premio: 12.000 euros por serie (1.200 euros por décimo).

Aproximaciones al segundo premio: 6.100 euros por serie (610 euros por décimo).

Premios por centenas y terminaciones : 99 premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo) para los números que compartan las tres primeras cifras con el primer, segundo o tercer premio; también para las tres últimas cifras del primer o segundo premio; y para las dos últimas cifras del primer premio.

Reintegros: tres reintegros de 200 euros por serie (20 euros por décimo) para los números cuya última cifra coincida con la del primer premio o con las dos extracciones especiales.

Además de los premios principales, el sorteo de la Lotería del Niño cuenta con las extracciones. Las de cuatro cifras, que otorgan 3.500 euros por serie (350 euros por décimo) a dos números seleccionados, las extracciones de tres cifras, con 1.000 euros por serie (100 euros por décimo) para quienes acierten las tres últimas cifras de uno de los 14 números premiados, y las extracciones de dos cifras, que conceden 400 euros por serie (40 euros por décimo) a quienes coincidan con las dos últimas cifras de alguno de los cinco números elegidos.

Cómo cobrar un décimo premiado en la Lotería del Niño 2026

El pago de premios puede iniciarse desde el mismo día del sorteo, tras la comprobación de que el décimo ha sido premiado. Los premios de cuantías de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración oficial. Si el premio es mayor, el abono se realiza en las entidades bancarias concertadas, para lo cual se debe mostrar el documento de identidad junto con el décimo original.

En cuanto a la fiscalidad, una parte de las ganancias obtenidas debe someterse a retención, en función de la normativa vigente y solo por los importes que superan el mínimo exento. Aunque esto solo afecta a los premios superiores a 40.000 euros, que tributan un 20% sobre el importe que exceda esa cantidad.

El plazo para el cobro de los distintos premios es de tres meses desde el día posterior al sorteo, es decir, hasta el 7 de abril de 2026. Pasado ese plazo, el derecho caduca y no será posible. Es imprescindible guardar el décimo original, ya que será requerido tanto para cobrar el premio como para cualquier gestión posterior relacionada.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño llega cada 6 de enero para repartir millones de euros en premios. Descubre en este vídeo los principales premios, cómo se celebra la jornada y los detalles sobre la tributación de las ganancias.