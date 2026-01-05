Unos 20 españoles están atrapados en una isla de Yemen después de que se hayan suspendido los vuelos por conflictos

Pasajeros bajan de un autobús en el aeropuerto de Adén, en Adén, Yemen, el 1 de enero de 2026 (REUTERS/Fawaz Salman)

El vicegobernador del archipiélago de Socotra para Asuntos Turísticos y Culturales, Yahya Saleh Afrar, ha precisado para EFE que “entre 15 y 20 españoles” forman parte de “los al menos 600 turistas” que permanecen en la isla desde la interrupción del tráfico aéreo. La medida responde a los recientes enfrentamientos en el este de Yemen entre las fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, y los separatistas del Consejo de Transición Sureño (CTS) apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Junto al grupo de españoles también hay visitantes de Brasil, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y China, entre otras nacionalidades. El funcionario yemení ha destacado, sin embargo, que la situación de los turistas es “buena”, y aseguró que la “isla es segura y todo está bien”. Según sus palabras, los viajeros continúan “con sus actividades diarias gracias a los acuerdos gestionados por las empresas turísticas locales”.

“El único problema al que se enfrentaban” los turistas es la “suspensión de vuelos, lo que les había causado cierta ansiedad”. Aun así ha enfatizado que la condición de los turistas es “estable”. En este sentido, el ministro polaco de Exteriores, Maciej Wewiór, confirmaba ayer, en su cuenta oficial de X, que los ciudadanos polacos varados en Socotra se encontraban bien. Asimismo detalló que “una aerolínea” de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sin especificar, “suspendió sus vuelos hasta el 6 de enero, inclusive”. Recordemos que la suspensión de los vuelos comenzó el 22 de diciembre, una condición que bajo las línea actual puede cambiar en dos días.

Aseguran que hubo al menos siete muertos por bombardeos saudíes en bases del Consejo de Transición del Sur

El origen del conflicto

El vicegobernador ha precisado que “las autoridades locales están en contacto con el Ministerio de Transporte del Yemen, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí estacionadas en la isla y funcionarios de la aerolínea”, y ha añadido que espera que “los vuelos se reanuden en los próximos dos días”, según su conversación con EFE. Antes de la suspensión, la isla operaba vuelos desde Abu Dabi gestionados por una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, así como rutas de Yemenia desde El Cairo, vía la ciudad sureña de Adén, y desde Al Ghaydah, en la provincia yemení de Al Mahra.

El archipiélago de Socotra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, posee una biodiversidad única y se ha mantenido prácticamente al margen de la violencia que afecta a otras zonas del país, tal como recuerda EFE. No obstante, la reciente reanudación de los combates en el continente ha alterado la conectividad aérea de la isla. Desde 2020, la isla se encuentra bajo control del Consejo de Transición Sureño (CTS), un grupo separatista respaldado por EAU que le disputa el poder al gobierno yemení desde diciembre pasado. Tras su declaración llegó a tomar dos provincias del país, aunque ya se ha retirado de ellas.

Personal de seguridad del Consejo de Transición del Sur (STC) trabaja en un puesto de control en Adén, Yemen, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Fawaz Salman)

Previamente, fuerzas emiratíes estuvieron estacionadas en la isla como parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el conflicto desde 2015. Dichas tropas abandonaron Socotra en el marco de una retirada “voluntaria” tras un ultimátum del Gobierno yemení y Arabia Saudí. De esta forma, la situación de los turistas extranjeros varados en Socotra permanece estable a la espera de la reanudación de los vuelos, mientras las autoridades locales y extranjeras mantienen gestiones para resolver la contingencia.