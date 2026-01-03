España

Pedro Sánchez, tras la comparecencia de Trump: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”

El líder del Ejecutivo ha hecho un llamamiento “a todos los actores” a que piensen “en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada”

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su asistencia a la segunda jornada de la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica). (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque cometido por Estados Unidos hacia Venezuela la madrugada de este sábado en el país latinoamericano, asegurando que no reconocerá dicha intervención por haber violado el derecho internacional. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, ha escrito en X, antes Twitter, a las 19.16 hora española.

Sánchez ha hecho un llamamiento “a todos los actores” a que piensen “en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada”.

El líder del Ejecutivo ya hizo un “llamamiento a la desescalada” a primera hora de la mañana, tras conocerse que Trump había atacado Venezuela y había capturado al dictador Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores, e informaba de que la embajada y los consulados españoles en Venezuela estaban operativos. “El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela”, escribió de igual forma en X.

En un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el organismo que lidera José Manuel Albares, han recordado que España “no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”.

Una transición liderada por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una comparecencia sobre lo ocurrido cerca de las 11:40 horas hora local, 17:40 horas en España, donde ha detallado que va a “dirigir el país hasta que haya una transición adecuada”.

Desde primeras horas de la mañana, varios venezolanos salieron a celebrar ante las puertas del Consulado de su país en Madrid

Según ha explicado, el mandatario estadounidense ha llevado a cabo la operación Resolución Absoluta para derrocar la dictadura del venezolano, quien será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas”, y ha defendido los ataques como parte de la “guerra contra los cárteles de la droga”.

“Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, ha confirmado un tribunal del distrito sur de Nueva York, escrito al que ha tenido acceso El País. En su comparecencia, el republicano ha señalado que “era el capo de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas letales e ilícitas a Estados Unidos”.

“Anoche tarde y hoy temprano, bajo mi dirección, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela”, declaró Trump en su discurso “Se utilizó un poder militar abrumador, por aire, tierra y mar, para lanzar un asalto espectacular, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”. El ataque, que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado tras meses de preparación, ha contado con la participación de más de 150 aeronaves.

Sin embargo, el presidente no ha descartado otro ataque: “Estamos listos para organizar un segundo mucho mayor si es necesario”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaPSOEEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaVenezuelaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Macron se pronuncia tras la captura de Maduro: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”

El líder francés ha tachado al dictador, quien lleva en el poder desde 2013, de socavar “gravemente la dignidad de su propio pueblo”, al tomar “el poder y pisotear las libertades fundamentales”

Macron se pronuncia tras la

Ayuso reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que haya sido “siempre tan tibio” con la “dictadura” de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la postura del Gobierno español en los últimos años

Ayuso reprocha al Gobierno de

Valentín Naranjo, experto en humedades: “Si ves alguna de estas tres manchas en tu casa tienes un problema”

Las manchas pueden afectar la salud y la estructura de la vivienda si no se atienden a tiempo, advierte el especialista

Valentín Naranjo, experto en humedades:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones desde España al ataque

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

La derecha española aplaude la captura de Maduro y la izquierda condena la intervención militar estadounidense en Venezuela

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Un juez ordena subastar una vivienda familiar por 64.000 euros tras la negativa de los herederos a llegar a un acuerdo sobre su adjudicación directa o el pago de compensaciones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla