Pedro Sánchez, tras la comparecencia de Trump: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque cometido por Estados Unidos hacia Venezuela la madrugada de este sábado en el país latinoamericano, asegurando que no reconocerá dicha intervención por haber violado el derecho internacional. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, ha escrito en X, antes Twitter, a las 19.16 hora española.

Sánchez ha hecho un llamamiento “a todos los actores” a que piensen “en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada”.

El líder del Ejecutivo ya hizo un “llamamiento a la desescalada” a primera hora de la mañana, tras conocerse que Trump había atacado Venezuela y había capturado al dictador Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores, e informaba de que la embajada y los consulados españoles en Venezuela estaban operativos. “El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela”, escribió de igual forma en X.

En un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el organismo que lidera José Manuel Albares, han recordado que España “no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”.

Una transición liderada por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una comparecencia sobre lo ocurrido cerca de las 11:40 horas hora local, 17:40 horas en España, donde ha detallado que va a “dirigir el país hasta que haya una transición adecuada”.

Desde primeras horas de la mañana, varios venezolanos salieron a celebrar ante las puertas del Consulado de su país en Madrid

Según ha explicado, el mandatario estadounidense ha llevado a cabo la operación Resolución Absoluta para derrocar la dictadura del venezolano, quien será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas”, y ha defendido los ataques como parte de la “guerra contra los cárteles de la droga”.

“Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, ha confirmado un tribunal del distrito sur de Nueva York, escrito al que ha tenido acceso El País. En su comparecencia, el republicano ha señalado que “era el capo de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas letales e ilícitas a Estados Unidos”.

“Anoche tarde y hoy temprano, bajo mi dirección, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela”, declaró Trump en su discurso “Se utilizó un poder militar abrumador, por aire, tierra y mar, para lanzar un asalto espectacular, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”. El ataque, que se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado tras meses de preparación, ha contado con la participación de más de 150 aeronaves.

Sin embargo, el presidente no ha descartado otro ataque: “Estamos listos para organizar un segundo mucho mayor si es necesario”.