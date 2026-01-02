Tensión en Yemen: el Consejo de Transición del Sur sorprendió con el anuncio de un referéndum de independencia

El sur de Yemen avanza hacia la independencia con el respaldo del Consejo de Transición del Sur (Reuters)

El líder del movimiento separatista del sur de Yemen, Aidarus al Zubaidi, anunció la puesta en marcha de un proceso de independencia que incluye una transición de dos años y la convocatoria a un referéndum de autodeterminación el 2 de enero de 2028.

La declaración tuvo lugar tras una escalada militar entre el Consejo de Transición del Sur (CTS) y el gobierno yemení. El anuncio fue motivado por un ataque realizado ese mismo día por fuerzas gubernamentales, respaldadas por Arabia Saudita, contra posiciones controladas por el CTS en el este del país, hecho que los separatistas catalogaron como un “acto de guerra”.

Al Zubaidi advirtió que, si los combates continúan o no se atienden las demandas del movimiento, la independencia podría declararse de manera unilateral.

El líder separatista advirtió que podría declarar unilateralmente la independencia si continúan los combates (Wikipedia)

En su discurso señaló: “Hoy lanzamos una declaración constitucional para restaurar el Estado del Sur de Arabia”, e indicó que el plan contempla un referéndum bajo supervisión internacional, aunque dejó abiertas todas las opciones si el conflicto se intensifica. Este anuncio marca la ruptura definitiva de la alianza entre el CTS y el gobierno reconocido internacionalmente, mantenida durante la década de conflicto con los rebeldes hutíes.

La ofensiva separatista estuvo precedida por una operación militar dirigida por el gobernador de Hadramaut, Salem al-Khanbashi, comandante de las Fuerzas del Escudo Nacional y alineado con Arabia Saudita.

Salem al-Khanbashi lideró una operación militar para recuperar cuarteles ocupados por separatistas en Hadramut

En un mensaje televisado, anunció una misión “preventiva y pacífica” para recuperar cuarteles ocupados por los separatistas y retirar armas consideradas una amenaza. Minutos después, el CTS denunció al menos siete ataques aéreos saudíes sobre la 37.ª Brigada en Al-Khash’a, acción calificada por un alto dirigente separatista como una ofensiva directa para recuperar territorios.

Estas acciones reflejan el aumento de tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos dentro de la coalición internacional presente en Yemen.

France 24 detalló que la operación militar saudí en Hadramut siguió a la expansión de los separatistas, apoyados por Emiratos Árabes Unidos, en Hadramut y Al Mahra, lo que desembocó en la retirada del contingente emiratí ante una exigencia saudita y profundizó el distanciamiento entre ambos países.

Arabia Saudita respaldó militarmente al gobierno yemení contra las fuerzas separatistas del sur (Reuters)

En paralelo, la disputa por infraestructuras clave se trasladó al aeropuerto internacional de Adén, principal acceso al sur yemení fuera del control hutí. El embajador saudí en Yemen, Mohammed Al-Jaber, acusó a Al Zubaidi de impedir el aterrizaje de una delegación saudí enviada para mediar en la crisis.

Al-Jaber denunció que el CTS impidió el aterrizaje de una delegación saudí en el aeropuerto de Adén (Reuters)

El CTS replicó que Arabia Saudita impuso un bloqueo aéreo y desvió los vuelos internacionales a Yeda, lo que interrumpió las operaciones en Adén y agravó las dificultades logísticas y humanitarias.

El conflicto se enmarca en una larga disputa territorial: el sur de Yemen fue un Estado independiente entre 1967 y 1990, con alineación soviética durante la Guerra Fría. El CTS, con respaldo de Emiratos Árabes Unidos, busca restaurar ese país histórico.

(Con información de Europa Press)