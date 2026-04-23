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El pasado deportivo de la joven novia del torero Pepín Liria, que es 30 años menor que él: Drágana, cantante, activista y hasta jugadora de baloncesto

El torero ha presentado a su pareja de 26 años públicamente en un evento benéfico de la Fundación Xana

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Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)
Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)

El conocido torero Pepín Liria ha hecho pública su relación con Drágana, una joven de 26 años, cantante y activista de origen canario. Liria, que siempre ha protegido su vida privada, ha sorprendido al presentar a su pareja en un evento benéfico de la Fundación Xana en el Hotel Wellington de Madrid, acto que ha marcado un cambio en su habitual reserva.

La identidad de Drágana se ha conocido pocas horas después del acto. Drágana es reconocida tanto por su activismo contra el racismo y la xenofobia como por su carrera musical o, incluso, deportiva. Entre sus hitos destaca su participación como voz principal en la campaña del Cabildo de Lanzarote por el Día de la Mujer. La diferencia de edad entre ambos, de 30 años, ha generado el debate habitual en la crónica social, aunque ambos han mostrado confianza en su relación.

Más allá de su actividad creativa y social, la trayectoria de Drágana en el deporte de élite también ha salido a la luz. Durante la adolescencia, destacó en el baloncesto canario, formando parte de la selección española en categorías U12, U13 y U14. “Drágana Balde figuraba en la agenda de diferentes clubes nacionales que valoraban positivamente su incorporación dada la envergadura y versatilidad de la joven jugadora canaria para desempeñarse en diferentes posiciones de la cancha”, escribió la Federación Española de Baloncesto.

Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)
Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)

La carrera en el baloncesto de la novia de Pepín Liria

Así la describía la FEB, valorada por su altura de 1,82 metros: “Se trata de una jugadora polivalente que, a pesar de su juventud, posee un currículo con gran experiencia competitiva y atesora gran calidad y potencial que le va a permitir continuar creciendo”. Su etapa en la cantera culminó con su nombramiento como “jugadora revelación” en el Campeonato de España Endesa Cadete 2016, donde se proclamó campeona con el CB Islas Canarias, siendo distinguida además como MVP de la final gracias a sus 10 puntos, 23 rebotes y 25 de valoración.

No obstante, la vida profesional de Drágana ha dado un giro, alejándose de las canchas para abrirse paso en el activismo y los escenarios. Mientras tanto, Pepín Liria se retiró de los ruedos en 2018 tras casi 30 años de carrera y más de 700 festejos celebrados. Su etapa de mayor reconocimiento se situó a finales de los años 90 y cerca de los 2000, donde consiguió bastante fama.

Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)
Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)

La relación de Pepín Liria y Drágana

En el plano personal, es padre de dos hijas. Su primogénita, María, nació de su matrimonio con María José Pardo, mientras que Jara, la menor, es fruto de su relación posterior con Gloria Rivas. La historia de Pepín Liria y Drágana ha trascendido las páginas del mundo del corazón tras la aparición pública en la cita solidaria.

El torero ha explicado a la periodista Beatriz Cortazar que ya se encuentran viviendo juntos y quieren tener hijos: “Yo llevaba más de un año interesándome por ella, pero estaba ocupada con su vida, y no nos hemos conocido hasta hace dos meses, que fue cuando quedamos para ir al concierto de Malú en Madrid. Desde entonces no nos hemos separado. Yo no tenía mucha fe en volver a enamorarme, pero la vida me ha dado una vuelta y estamos felices”.

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