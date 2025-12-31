Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Imagen de archivo de una carretera en Riad, Arabia Saudí. (REUTERS/Ahmed Yosri)

Las autoridades saudíes confirmaron este martes la muerte de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española y de origen catalán, en un accidente de tráfico ocurrido en Arabia Saudí. Otros dos ciudadanos españoles han resultado heridos y permanecen ingresados en un hospital tras el siniestro. Los cuatro formaban parte de dos parejas que recorrían el país en el marco de un viaje turístico. El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha proporcionado la identidad de los fallecidos, como suele ser habitual en este tipo de incidentes.

Fe de Erratas: En una noticia anterior, Infobae publicó que el fallecido era el abogado de reconocida trayectoria, Jordi Albiol, pero en realidad Albiol es familiar de la víctima, como así han podido confirmar a este periódico fuentes del entorno de los afectados. Pedimos disculpas por el error.

El accidente se produjo el pasado 30 de diciembre, a unos 1.000 kilómetros de Riad, durante un trayecto por carretera. Las autoridades saudíes comunicaron el fallecimiento de los dos viajeros y la hospitalización de los heridos.

Hasta el momento, las autoridades españolas y saudíes siguen coordinando la investigación y la gestión de la repatriación de los cuerpos, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de los heridos. Además, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

Salvador Illa traslada su pésame a los familiares

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado su pesar públicamente a través de un mensaje en la red social X, en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha manifestado su apoyo a los heridos. Illa ha asegurado en su publicación que la Generalitat está trabajando en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para seguir la evolución del caso y proporcionar los recursos necesarios a las víctimas y a sus allegados. Además, ha expresado su deseo de que los heridos puedan recuperarse lo antes posible.

También ha querido lamentar el trágico accidente el Delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, que en un comunicado difundido en la misma red social ha asegurado que se encuentra “en contacto permanente” con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Prieto ha transmitido su “profundo lamento” ante la noticia del fallecimiento de dos personas y ha señalado que permanece atento a la evolución médica de los otros dos afectados, quienes presentan “lesiones de diversa consideración a la espera de un diagnóstico más preciso”.