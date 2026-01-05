España

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Conoce cómo se desarrolla, cuántos premios se reparten y otros detalles

Sorteo de la lotería del
Sorteo de la lotería del Niño de 2025. (Europa Press)

El próximo 6 de enero tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, uno de los más esperados del año, junto a la Lotería de Navidad. Para muchos, esta es una gran oportunidad para empezar 2026 con una alegría.

Sin embargo, aunque es un evento muy popular, son pocas las personas que saben cómo funciona realmente. Si quieres conocer en profundidad todo lo relacionado con este evento, puedes usar esta guía como recurso.

Cómo es el sorteo

A las 12:00 los bombos empiezan a girar y los niños del colegio San Ildefonso, al igual que hacen en el sorteo navideño, cantan los números. A diferencia de la Lotería de Navidad, donde hay un único bombo con todos los números, en la Lotería del Niño se utilizan cinco bombos independientes, cada uno con los números del 0 al 9, lo que permite formar los números ganadores de cinco cifras.

El evento tiene lugar en el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado y dura, aproximadamente, una media hora. Se puede seguir en directo mediante diferentes plataformas. La 1 de RTVE lo retransmitirá en televisión y de manera online. Asimismo, se puede seguir la Lotería del Niño a través del directo de Infobae, en el que se actualizará todo al momento.

Premios de la Lotería del Niño 2026

El primer premio reparte 2.000.000 euros por serie (200.000 euros por décimo), el segundo 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) y el tercer premio 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo). Solo los dos primeros premios tributan un 20 % sobre lo que exceda los 40.000 euros, dejando 168.000 euros netos por décimo del Gordo y 68.000 euros del segundo premio.

Entre los premios secundarios, destacan las dos extracciones de cuatro cifras (20 premios de 3.500 euros por serie), las catorce de tres cifras (1.400 premios de 1.000 euros) y las cinco de dos cifras (5.000 premios de 400 euros). También hay aproximaciones (12.000 euros y 6.100 euros por serie), premios por centenas (99 premios de 1.000 euros cada una), coincidencias parciales (198 premios de 1.000 euros para tres últimas cifras y 999 premios de 1.000 euros para dos últimas cifras) y reintegros, que devuelven 200 euros a miles de billetes.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Fecha límite para comprar la Lotería del Niño

La Lotería del Niño 2026 se puede adquirir hasta dos horas antes de que comience el sorteo, es decir, a las 10:00 horas del mismo día 6 de enero. Es recomendable comprar con antelación y asegurarse de que los décimos proceden de puntos de venta oficiales para evitar problemas de última hora. El precio por décimo es de 20 euros, igual que en la Lotería de Navidad.

Qué hacer si te toca el Gordo

Si tienes la suerte de resultar agraciado con el primer premio del Sorteo del Niño, lo primero es mantener la calma y asegurar tu décimo en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Evita doblarlo, perderlo o mostrarlo públicamente. Antes de cobrar, verifica el número en las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado para asegurarte de que realmente ha sido premiado.

El cobro de premios se realiza según la cuantía: los premios menores se pueden cobrar directamente en administraciones, mientras que los grandes importes, como el Gordo, suelen gestionarse a través de entidades bancarias autorizadas.

