Lotería de Navidad: el municipio en el que más veces ha tocado el Gordo

'La Campanilla', en el Centro Comercial Parque Corredor, ha vendido El Gordo en 2017 y 2022. (Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz)

Es difícil pensar en un evento más emblemático en España durante la época navideña que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, celebrado cada 22 de diciembre. Las casas se llenan de risas y esperanza, y la televisión toma el protagonismo en una época de internet y servicios en streaming.

No es de sorprender que las administraciones de lotería observan un aumento de actividad en las semanas anteriores, impulsado por la búsqueda del primer premio, más conocido como ‘El Gordo’. Es una emoción especial, que va más allá de un valor simplemente económico, que pasa por años de tradición y una experiencia colectiva, vivida en familia, con los amigos, y junto a millones de españoles.

La Comunidad de Madrid ha sido históricamente la región más premiada, y en ella hay varios municipios que han recibido el primer premio en más de una ocasión. Y si bien es cierto que factores como la concentración de ventas y el número de visitantes influyen directamente en estas probabilidades, hay casos particulares que sorprenden incluso dentro de este contexto.

¿Cuál es el municipio que más veces ha tocado el Gordo?

El municipio que más ha destacado en las últimas décadas es Torrejón de Ardoz, ubicado al este de Madrid. En lo que va del siglo XXI, esta localidad ha conseguido el Gordo en cuatro ocasiones: 1988, 2017, 2018 y 2022, un récord poco habitual que ha incrementado considerablemente la venta de décimos.

Gracias a esta repetida buena suerte, Torrejón se ha convertido en un destino común para vecinos y visitantes durante la temporada de la Lotería de Navidad. Pero este auge en los premios no es casual y, de hecho, se debe a una serie de factores importantes.

En los últimos años, Torrejón de Ardoz registra un alto nivel de actividad comercial, especialmente durante las fechas previstas al sorteo y el inicio de su espectáculo Mágicas Navidades. Pero además de ello, cuenta con miles de visitas a sus centros comerciales como Oasiz Madrid o Parque Corredor, así como a los macrofestivales en verano.

La suerte de la ‘Campanilla’

De todas las administraciones de Torrejón, hay una especialmente importante: la número 12, a la que también se conoce como La Campanilla. Está situada en el Centro Comercial Parque Corredor. En 2017 y 2022, fue la encargada de vender el Gordo. Además, estuvo vinculada al primer premio de 1988, que fue gestionado por la misma familia, pero desde otra administración.

Esta administración se ha ganado la reputación de ser un destino favorito para quienes buscan décimos con antecedentes de premios. Aunque no alcanza la fama de míticas como Doña Manolita en Madrid, su buena ubicación y su historial de aciertos la han convertido en una parada destacada dentro del recorrido de la Lotería de Navidad.

Lotería de Navidad: 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios. Esto supone 70 millones más que en 2024, cuando los premios ascendieron a 2.702 millones.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, distribuidos en 198 series, cinco más que el año pasado, de 100.000 números cada una. Esto eleva la emisión total a 3.960 millones de euros. De esa cantidad, el 70% se destinará a premios, consolidando los 2.772 millones de euros que se repartirán entre los ganadores, cifra que supera en 70 millones la del año anterior.