Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

El pasado 2025 ha estado marcado en España por la evolución del precio de la vivienda, que se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos, por encima de otros asuntos como la inflación, la situación económica o la inmigración, según el último Eurobarómetro. La escasa oferta y la creciente demanda ha elevado los precios de compraventa y del alquiler por encima de los registrados en muchas provincias durante la crisis del ladrillo.

Sobre los alquileres, la media española —teniendo en cuenta las capitales de provincia— registró en noviembre (último dato disponible) 11,10 euros el metro cuadrado, lo que supone una subida del 5,47% respecto a las cifras de enero, donde la media de las capitales de provincia era de 10,52 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista.

A lo largo de 2025, las capitales de provincia han presentado variaciones respecto a los precios del alquiler: unas han registrado subidas más pronunciadas que otras, e incluso algunas han llegado a bajar los precios del alquiler. En este sentido, las capitales que más han elevado sus precios han sido Santa Cruz de Tenerife (+46,74%), donde alquilar una vivienda cuesta 4,30 euros el metro cuadrado más que en enero. La siguen Segovia (12,07%), con una subida de 1,40 euros; León (+11,11%), 0,90 euros más; y Guadalajara (+11,11%), con 1,10 euros más.

Pese a ser las que más han elevado sus precios, estas capitales no han terminado el año como las más caras para alquilar. Esta distinción le pertenece a Barcelona, con un precio de 24 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (22,8 euros), Palma (18,2), San Sebastián (17,8 euros) y Valencia (15,6 euros). En enero, el ranking era algo diferente: las dos primeras se mantenían igual, pero San Sebastián ocupaba el tercer lugar (17,7 euros), seguida de Palma (17,1) y Málaga (15,1 euros).

Del lado opuesto, la capital que menos han elevado sus precios a lo largo del año ha sido Salamanca, que ha descendido un 15,38%, lo que implica 1,80 euros menos por metro cuadrado respecto al inicio del año. La siguen Huesca y Girona, que no han variado los precios medios; San Sebastián, que ha aumentado 0,10 euros por metro cuadrado; y Tarragona, que a final de año cuesta 0,10 euros más que en enero.

Al igual que ocurre con las capitales más caras, las que han terminado el año con los precios más bajos de España han sido otras. Zamora, con un precio de 7,6 euros por metro cuadrado, se coloca como la más económica para alquilar en el país. La siguen Ciudad Real y Lugo (7,8 ambas) y Cáceres y Ourense (7,9 ambas). El principal cambio respecto a enero es la salida de Badajoz, que a lo largo del año ha aumentado sus precios un 8,11% (0,60 euros de subida).

Málaga lidera los precios en Andalucía

Haciendo un desglose por comunidades autónomas, Málaga capital, con un precio medio de 15,5 euros por metro cuadrado, se posiciona en Andalucía como la más cara, subiendo 2,65 euros respecto a enero. La sigue —de lejos— Sevilla, con 12,8 euros por metro cuadrado, lo que implica 4,92 euros más que a comienzo de año. La tercera más cara es Cádiz (11,8 euros por metro cuadrado), que ha aumentado sus precios respecto a enero en 0,20 euros.

La capital de provincia más barata en Andalucía es Jaén, que registró en noviembre un precio medio de 8,1 euros por metro cuadrado para el alquiler (0,50 euros más caro que en enero), seguida de Córdoba, con una media de 8,9 euros por metro cuadrado, lo que implica una subida de 0,20 euros respecto a los datos del primer mes del año.

Castilla-La Mancha, aumentos pero precios más bajos que la media

En Castilla-La Mancha la evolución de los precios del alquiler ha experimentado grandes subidas a lo largo del año. Los alquileres en Guadalajara capital han aumentado un 11,11%, terminando el año con precios de 11 euros por metro cuadrado. Toledo, por su parte, registra alquileres de 9,9 euros por metro cuadrado, lo que implica precios 0,60 euros más elevados que en el inicio de 2025.

La capital de provincia más económica de La Mancha es Ciudad Real, con precios medios de 7,8 euros por metro cuadrado para final de año (0,6 euros más caro que en enero). La siguen Cuenca, que marca 8,3 euros por metro cuadrado de media (+0,7 euros) y Albacete, con precios de 8,6 euros por metro cuadrado (0,6 euros más que en enero).

12,4 euros de diferencia entre Segovia y Zamora en Castilla y León

La diferencia de precios en Castilla y León es notable entre la más cara y la más barata. Segovia es la capital con los precios de alquiler más elevados, con una media de 13 euros por metro cuadrado (1,40 euros más que en enero), seguida de Burgos, con un precio de diez euros por metro cuadrado (0,8% más que en enero) y Salamanca, que registró en noviembre un precio de alquiler de 9,9 euros por metro cuadrado, descendiendo 1,80 euros respecto a enero.

Los precios de alquiler más baratos en las capitales de Castilla y León pertenecen a Zamora (7,6 euros por metro cuadrado), Palencia (8,1 euros) y Ávila (8,6 euros), con variaciones respecto a enero de 0,70 euros, 0,40 euros y 0,30 euros, respectivamente. La media de las capitales de esta comunidad autónoma es de 9,42 euros por metro cuadrado, lo que implica una subida del 5% respecto al comienzo de 2025.

Aragón, La Rioja y Extremadura, en la parte baja de los precios

Los precios en Aragón han tenido pocas variaciones a lo largo del año. Zaragoza ha cerrado 2025 con un precio medio de 11,1 euros por metro cuadrado, mientras que Huesca y Teruel terminan el año con medias de 8,5 euros y 8,1 euros, respectivamente. En La Rioja, Logroño culmina el año con un precio de 9,2 euros de media, un aumento de 0,6 euros respecto a enero. Por su parte, en Extremadura, Badajoz y Cáceres cerraron el año con precios de 8 euros y 7,9 euros respectivamente (0,6 y 0,5 euros más respectivamente).

Las islas, entre las regiones más caras para alquilar

Entre las regiones más caras para el alquiler de vivienda de España se encuentran las capitales de las islas españolas. En Canarias, Las Palmas de Gran Canarias cierra el año con 14 euros de media por metro cuadrado, lo que implica 1,10 euros más que en enero. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife termina con 13,5 euros de media, una variación de 4,3 euros respecto al principio de año. Por último, en Palma, el precio medio es de 18,2 euros, un aumento de 1,1 euros respecto a enero.

El Mediterráneo eleva la media de precios

Los precios del alquiler en las capitales de provincias con vistas al Mediterráneo han experimentado subidas pronunciadas. En Cataluña, Barcelona, la capital más cara para alquilar en España, el año cierra con precios medios de 24 euros por metro cuadrado (0,40 euros más que en enero). Esto implica una gran diferencia respecto a Lleida, la más económica, con un precio de 8,9 euros por metro cuadrado (0,6 euros más que en enero). Entre una y otra, hay una diferencia por metro cuadrado de 15,1 euros.

En la Comunidad Valenciana, Valencia registró a final de 2025 un precio medio para el alquiler de 15,6 euros por metro cuadrado, posicionándose como la quinta capital más cara de España. La sigue Alicante, con 13 euros por metro cuadrado de media, y Castellón, con 8,7 euros de media. Por su parte, Murcia capital cierra el año con una media de 9,4 euros por metro cuadrado.

El País Vasco lidera los precios en el norte de España

El norte español no ha estado exento de las subidas. En Galicia, la capital más cara es A Coruña, con una media de 10,8 euros por metro cuadrado, seguida de Pontevedra (8,9 euros), Ourense (7,9 euros) y, la más económica, Lugo, con un precio medio de 7,8 euros por metro cuadrado a finales de 2025.

En el País Vasco se encuentran dos de las capitales más caras de España. San Sebastián ha cerrado 2025 con un precio medio de 17,8 euros por metro cuadrado, muy similar a su precio de enero (17,7 euros). También Bilbao eleva la media española, con un precio medio de 15,2 euros por metro cuadrado (15 euros en enero). Por último, Vitoria, fuera de las diez más caras, registra un precio para el alquiler de 12,5 euros por metro cuadrado (0,6 euros más que en enero).

En Asturias, Oviedo cierra el año con precios de 10,6 euros por metro cuadrado de media (0,6 euros más que en enero), mientras que en Cantabria, Santander ha terminado 2025 registrando un precio medio para el alquiler de 11,7 euros por metro cuadrado (0,30 euros más que ene enero). Por su parte, Pamplona (Navarra) registra a finales de año una media de 11,3 euros por metro cuadrado para el alquiler.

Respecto a este 2026, se espera que los precios terminen de estabilizarse, pero con aumentos en casi todas las regiones, aunque las zonas tensionadas pueden frenar estas subidas. En este sentido, las medidas tomadas por las distintas administraciones, como declarar zonas tensionadas o promover el alquiler de los pisos vacíos, podrían revertir la situación, evitando una crisis en el mercado inmobiliario y facilitando la accesibilidad al alquiler a familias y jóvenes españoles.