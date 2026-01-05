El bar de Valencia donde disfrutar de uno de los mejores aperitivos de España: así son sus bravas de premio por 5 euros

Las patatas bravas con premio de Cal Carrero (Instagram / @cal_carrero)

El aperitivo es, más que una simple comida, toda una religión. Hay quienes lo hacen en casa, quienes quedan para disfrutarlo en una terraza y también quienes cuentan con bares o tabernas de confianza donde disfrutarlo es una apuesta segura. En Valencia, hay un bar que se ha convertido en parada obligatoria para todos aquellos que busquen disfrutar de un aperitivo delicioso. Fama avalada por un nuevo concurso: el I Campeonato de España ‘El Aperitivo Perfecto’.

En esta primera edición, celebrada el pasado 10 de diciembre, recogió el primer premio el bar y horchatería Cal Carrero, ubicado en el barrio valenciano de San Isidro. Este negocio, con un siglo de historia, puede afirmar ahora que sirve el mejor aperitivo de España en 2025, un premio que ha recibido superando a las propuestas de Alalunga Taberna (Gijón) y Onde Keiras Restaurante (Ames, A Coruña), que completaron el podio en segunda y tercera posición respectivamente.

El certamen elegía a su ganador mediante un sistema mixto de votación popular y un jurado profesional en la final, el cual coronaba la apuesta de Cal Carrero como la mejor de todo el país. Fue gracias a su receta de bravas, una propuesta ganadora que destacó por su textura crujiente, su interior suave y una combinación de salsas que enamoró al panel evaluador: un alioli casero, una salsa brava intensa y un toque de Pimentón de la Vera.

Situado en el Camino Nuevo de Picaña, 41, el establecimiento ganador funciona como horchatería y heladería en horario de tarde, aunque por las mañanas es un punto de peregrinación para amantes del almuerzo y el aperitivo. Si vienes, puedes probar estas bravas ganadoras por 5 euros la ración, así como otras tapas como croquetas o su torrezno servido con crema de anchoas y mahonesa de chipotle.

Todo un templo del ‘esmorzaret’

Además del aperitivo, esta horchatería destaca por otra oferta muy tradicional, una que acumula parroquianos cada mañana para disfrutar sin tapujos de un auténtico esmorzaret valenciano. Este establecimiento ha sido reconocido en 2025 por los premios Cacau d’Or, galardones que buscan hacer homenaje a esta arraigada costumbre gastronómica de claro acento valenciano.

A la hora del almuerzo, que puede caer en cualquier momento de la mañana, el local ofrece una oferta fija de bocadillo a elegir, cacahuetes, ensalada, bebida y café por un total de 10 euros, o bien 8,5 si nos vale con medio bocadillo. Si lo disfrutamos de lunes a viernes, puede rebajar su precio hasta los 7 euros con su versión ‘Esmorzar Popular’, que incluye bocadillo, olivas, cacahuetes, bebida y café.

En total, Cal Carrero ofrece seis opciones de rellenos diferentes, algunas tan originales como la de longaniza de pascua fresca con pesto, queso scamorsa ahumado, tomates asados, cebolla caramelizada y mahonesa; o la de albóndigas de bacalao con esgarraet con boquerones en vinagre y all i oli de almendra tostada y canela. También otros ligeros combos como el de carne de caballo, ajos tiernos, cebolla caramelizada, patatas paja, velo de papada ibérica y salsa Cal Carrero