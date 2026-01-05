Bruselas pide a Trump una transición en Venezuela con Corina Machado y Edmundo González

Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado, el 6 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

Bruselas se opone a la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, siguiendo las ordenes de Estados Unidos. La Comisión Europea ha pedido este lunes que sean los líderes de la oposiciónMaría Corina Machado y Edmundo González, quienes se encarguen de liderar el país después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington . Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el PP tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.

Los motivos que ha defendido Hipper es que los líderes opositores merecen ser quienes ahora lideren el cambio por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos”, y por haber liderado en 2024 un movimiento “pacífico” que fue apoyado por “millones de venezolanos que les votaron”.

“Merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela”, ha segurado por su parte la portavoz comunitaria Paula Pinho, en declaraciones recogidas por Efe.

Sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque influir en una transición democrática en Venezuela, Paula Pinho respondió que esa cuestión debería ser respondida por el propio mandatario estadounidense. No obstante, reiteró la postura europea basada en el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU, principios que la UE ha enfatizado constantemente desde el inicio de la nueva coyuntura política en Venezuela.

En esta línea, la UE emitió una declaración conjunta, apoyada por 26 de los 27 Estados miembros —con la única excepción de Hungría—, en la que se solicitó “moderación a todos los actores” y se insistió en la necesidad de “respetar el Derecho internacional y evitar una escalada”, así como de “asegurar una salida pacífica a la situación”. Esta declaración refleja tanto la unidad como el compromiso de la mayor parte de los países europeos con una resolución pacífica y legal de la crisis venezolana.

Anitta Hipper. (Ane Barcos Duran)

En otro ámbito, el interés renovado de Donald Trump por Groenlandia fue abordado por la portavoz Hipper, quien afirmó que la postura de la UE es “seguir defendiendo” los principios de soberanía nacional, integridad territorial, la no violación de las fronteras y el respeto a la Carta de la ONU como valores “universales”. Hipper enfatizó que estos principios adquieren especial relevancia en caso de que se cuestione la integridad territorial de algún Estado miembro de la UE.

Donald Trump apunta a Cuba

Mientras tanto, Donald Trump ya tiene la vista puesta en Cuba. La perspectiva de un inminente cambio en la isla fue planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, destacó que el país atraviesa un momento de vulnerabilidad económica al haber perdido el respaldo petrolero de Venezuela. Según explicó el mandatario, “Cuba parece que está lista para caer”, subrayando que la economía cubana dependía de manera significativa de los recursos energéticos provenientes del país sudamericano.

Para Trump, el impacto de la crisis venezolana repercute de manera directa en las finanzas cubanas: “Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”, puntualizó el presidente estadounidense ante los medios. En su análisis, la falta de este sostén ha dejado al gobierno cubano en una situación de debilidad sin precedentes, lo que, en palabras del propio Trump, podría desembocar en el colapso del régimen: “Literalmente Cuba está lista para caer”.