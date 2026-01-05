Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

Al subrayar que “la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró decidido a insistir en la posible adquisición de Groenlandia al considerar la isla ártica como un enclave estratégico de seguridad nacional. Este planteo se produjo poco después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, criticara la postura de Washington y exigiera el cese de las amenazas sobre una eventual anexión, según informó la prensa internacional.

Trump, consultado por periodistas durante su vuelo en el Air Force One, reafirmó el interés estadounidense por Groenlandia y vinculó su postura al contexto geopolítico regional. “Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos”, manifestó el mandatario, de acuerdo con un reporte atribuido por diferentes medios internacionales. A su vez, cuestionó el modo en que Copenhague gestiona la defensa del territorio autónomo, perteneciente a Dinamarca. “Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más”, ironizó el presidente estadounidense.

La polémica surgió luego de que Mette Frederiksen declarara que Dinamarca no cedería ante presiones extranjeras por el futuro de Groenlandia. Según publicó la prensa, la primera ministra rechazó de plano cualquier discusión sobre la soberanía danesa del territorio y solicitó a Washington que dejara de considerar la opción de compra o anexión. “Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta”, sostuvo Frederiksen. En sus declaraciones, la líder danesa remarcó que la propuesta carecía de sentido, ya que Dinamarca es miembro de la OTAN, al igual que Estados Unidos y, por tanto, Groenlandia también queda bajo ese paraguas de seguridad occidental.

La insistencia de Donald Trump no solo reavivó la atención sobre la importancia geopolítica del Ártico, sino que generó tensiones diplomáticas adicionales entre ambas capitales. Según detalló la prensa internacional, la administración estadounidense justificó su interés en el control de Groenlandia en base a preocupaciones sobre la actividad de China y Rusia en la región, particularmente por la presencia de buques cercanos a la isla. Las autoridades estadounidenses sostienen que el control de Groenlandia sería clave para la estrategia de defensa del hemisferio norte, aludiendo tanto a necesidades propias como de sus aliados, incluidas las naciones europeas.

Al ser interrogado sobre si sus afirmaciones recientes podrían afectar la relación bilateral con China, y si la acusación respecto a la presencia de barcos chinos en las proximidades de Groenlandia motivaba una estrategia agresiva, Trump minimizó el impacto en el vínculo que mantiene con Beijing. “Tenemos el poder de los aranceles, y él tiene otros poderes a su alrededor”, señaló respecto al presidente chino, Xi Jinping, y anunció su intención de desplazarse para reunirse con el dirigente asiático en abril, sin precisar cómo las negociaciones sobre Groenlandia podrían influir en dicho encuentro.

De acuerdo con medios internacionales, el gobierno de Dinamarca ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso de preservar la integridad territorial y la autonomía política de Groenlandia, dentro del marco de la soberanía danesa. Frederiksen enfatizó que Groenlandia, pese a su régimen autónomo, no está disponible para la venta ni para concesiones que comprometan los intereses nacionales daneses. Las posiciones expresadas por la presidencia estadounidense, para Copenhague, suponen un desafío directo a la tradición diplomática entre ambos países, caracterizada por la pertenencia compartida a la OTAN y la cooperación en temas de seguridad global.

Diversas fuentes periodísticas han remarcado que el episodio representa un incidente inusual en la relación entre dos países aliados. Mientras que Washington sugiere que la adquisición de Groenlandia serviría de barrera frente a operaciones rusas y chinas, Dinamarca reafirma la política de autonomía de la isla, subrayando que la defensa y aplicación de su soberanía nacional no está sujeta a negociaciones comerciales ni estratégicas de este tipo.