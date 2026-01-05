España

El PP se opone a Trump y pide que sea Edmundo González quien lidere la transición en Venezuela: “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”

Gamarra ha manifestado su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de situar a Delcy Rodríguez al frente de la presidencia del país sudamericano

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra.

El PP no está de acuerdo con la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien tome el mando, en Venezuela -bajo las instrucciones de Estados Unidos. tras la detención y captura del dictador Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos ha encargado a la vicepresidenta venezolana la reconstrucción y el cambio de régimen. “Es mejor que lo que hay ahora. No puede empeorar”, afirmó el mandatario, que rechazá que la opositora Maria Corinna Machado sea la nueva líder. “Sería muy difícil para ella porque no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”, sentenció.

Pero los populares no están de acuerdo con estas palabras. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha insistido en que la transición democrática en Venezuela debe ser liderada por Edmundo González y María Corina Machado, y no por Delcy Rodríguez. Gamarra ha manifestado su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de situar a Delcy Rodríguez al frente de la presidencia del país sudamericano, una medida que, en su opinión, no se corresponde con el mandato salido de las urnas en los últimos comicios, en los que González y Machado habrían obtenido el 70% de los votos.

Durante una entrevista con Cadena Ser, Gamarra ha sostenido que Rodríguez no dispone de “legitimidad democrática para conducir la transición en Venezuela”, ya que, en palabras de la dirigente popular, "Delcy Rodríguez ha sido la mano derecha de Maduro y cómplice de la dictadura y de la represión", cita que ha pronunciado en referencia tanto a la trayectoria política de Rodríguez como al papel que habría desempeñado dentro del régimen chavista en el país. Este posicionamiento del Partido Popular incide en la necesidad de que el proceso de apertura democrática avance de forma “clara”, bajo el liderazgo de los representantes respaldados por la voluntad popular.

Rechazo a Delcy Rodríguez

Gamarra ha subrayado que la etapa que se abre tras la detención de Nicolás Maduro —una acción celebrada por el Partido Popular— debe estar orientada a establecer en Venezuela un sistema político democrático. Para la dirección nacional del PP, este camino no puede estar comandado por Delcy Rodríguez, ya que, como ha reiterado la vicesecretaria, “el futuro de Venezuela no puede ser dirigido por la que ha sido la mano derecha de Maduro durante todos estos años”. Por todo ello, el Partido Popular sostiene que el reconocimiento internacional debe recaer sobre las figuras que, a su juicio, han sido elegidas legítimamente por el electorado venezolano.

En este sentido, el PP mantiene que la transición tiene que sustentarse en la legitimidad otorgada en las urnas a González y Machado, según ha reiterado Gamarra. "Este camino debe estar liderado por aquel al que las urnas proclamaron presidente legítimo en julio de 2024″, ha declarado Gamarra en los micrófonos del Hoy por hoy, remarcando así la posición oficial del partido ante la comunidad internacional.

La dirigente popular ha recordado que el Congreso de los Diputados en España también ha reconocido como legítimo el resultado electoral que designa a Edmundo González como presidente de Venezuela. Según Gamarra, “el PP sigue reconociendo lo que el voto en Venezuela reconoció en julio de 2024: y ese es el resultado que nosotros reconocemos, y que reconoció en España el Congreso de los Diputados: y es que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González”, ha afirmado.

