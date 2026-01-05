Albares denuncia el “precedente” que crea la actuación de Estados Unidos en Venezuela: “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Marta Fernández - Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha concedido este lunes una entrevista en la Cadena Ser en la que ha mostrado su rechazo a la actuación de Estados Unidos en Venezuela y ha denunciado que la “utilización de medios violentos tiene que estar descartado”, porque crea un “precedente muy peligroso”.

Ha añadido que desde el Gobierno de España “no nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte”, comparando lo ocurrido en el país latinoamericano con Ucrania y la Franja de Gaza.

Hemos sido muy claros en expresiones públicas: Se ha producido una acción claramente contraria al derecho internacional y hay principios que tienen que ser respetados y no se han producido", ha relatado y ha añadido que “lo que queremos lo hemos dicho: cualquier solución no puede venir impuesta por el exterior, menos por la fuerza. Tiene que ser por parte de los venezolanos y tiene que ser pacífica”.

Ha zanjado que desde España se está trabajando en ello, porque “cualquier otra opción lo que puede traer es caos y desestabilización. La democracia y la paz siempre se sustenta en soberanía y respeto a derecho internacional”.

“España está liderando el rearme moral”

Preguntado sobre las acciones concretas que va a llevar a cabo el Gobierno de España para revertir esta situación simplemente ha relatado que están hablando con socios europeos y de Latinoamérica y ha mencionado los dos comunicados publicados con sus denuncias. "España sola no puede hacerlo todo. Ni ningún país. en estos momentos que se habla de rearme, hay otro rearme, el moral, de nuestros principios y ese lo está liderando España".

“No es momento de resignarse, no podemos hacer cosas en 24 horas solos, pero si podemos rearmarnos moralmente”, ha agregado.

También se ha tratado el tema de si España va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, a lo que el ministro también ha mantenido una posición tibia. Ha comenzado explicando que el Gobierno no reconoció en ningún momento las elecciones de 2024, pero “ha habido un Gobierno que ocupa Venezuela en actos internacionales”, por lo que es normal que el mando se pase a la vicepresidenta.

De esta manera, desde España “nos disponemos a hablar con el Gobierno de Delcy para conseguir diálogo que pueda permitir la estabilidad, para que Venezuela pueda avanzar hacia un horizonte democrático”.

Sobre el papel de Edmundo González y María Corina Machado ha remarcado que lo importante es el “diálogo amplio entre venezolanos” y que este fin de semana ha hablado con Edmundo, porque la oposición “tiene que estar también en ese diálogo”.

La posición del PP es “absurda y ridícula”

También ha aprovechado para hablar de la posición del PP en todo el conflicto y la ha descrito como “absurda y ridícula”. “El PP no apoya a Venezuela”, ha sentenciado.

La coordinadora de Vente Venezuela Barcelona (movimiento político de la opositora María Corina), Luisa Trujillo, ha asegurado este domingo que los asistentes han venido "a festejar la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años". Lo ha dicho durante la concentración que ha tenido lugar frente al Arco de Triunfo, que ha congregado a varios centenares de personas en apoyo del pueblo venezolano después de la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. "Ahora esperamos la segunda fase del proceso de transición. La estructura del chavismo todavía sigue en pie y ahora esperamos la estabilización civil para reforzar las elecciones que ganó María Corina Machado y Edmundo González el 28 de julio de 2024", ha remarcado. La movilización, convocada por Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha apoyado la operación que ha servido para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

“En estos momentos la posición de Feijoo está fuera de la de la Unión Europea, de la de los principales países latinoamericanos y fuera de la de las Naciones Unidas. Ni siquiera se refieren a derecho internacional. Viendo que fueron los que nos llevaron a la Guerra de Irak no me sorprende, pero si me duele”, ha añadido.

También ha destacado que durante todo el fin de semana “muchos partidos” le han contactado para saber más de la situación, sobre todo de la colonia española en el país, pero no ha recibido “ni una sola llamada del PP. Eso es lo que les interesa Venezuela”. Ha ido más lejos y ha agregado que en los cinco años que lleva en este Ministerio nunca le han llamado, siempre ha tenido que ser él.