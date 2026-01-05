España

Albares denuncia el “precedente” que crea la actuación de Estados Unidos en Venezuela: “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte”

“Cualquier solución no puede venir impuesta por el exterior, menos por la fuerza. Tiene que ser por parte de los venezolanos y tiene que ser pacífica”, ha explicado el ministro

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores,
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Marta Fernández - Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha concedido este lunes una entrevista en la Cadena Ser en la que ha mostrado su rechazo a la actuación de Estados Unidos en Venezuela y ha denunciado que la “utilización de medios violentos tiene que estar descartado”, porque crea un “precedente muy peligroso”.

Ha añadido que desde el Gobierno de España “no nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte”, comparando lo ocurrido en el país latinoamericano con Ucrania y la Franja de Gaza.

Hemos sido muy claros en expresiones públicas: Se ha producido una acción claramente contraria al derecho internacional y hay principios que tienen que ser respetados y no se han producido", ha relatado y ha añadido que “lo que queremos lo hemos dicho: cualquier solución no puede venir impuesta por el exterior, menos por la fuerza. Tiene que ser por parte de los venezolanos y tiene que ser pacífica”.

Ha zanjado que desde España se está trabajando en ello, porque “cualquier otra opción lo que puede traer es caos y desestabilización. La democracia y la paz siempre se sustenta en soberanía y respeto a derecho internacional”.

“España está liderando el rearme moral”

Preguntado sobre las acciones concretas que va a llevar a cabo el Gobierno de España para revertir esta situación simplemente ha relatado que están hablando con socios europeos y de Latinoamérica y ha mencionado los dos comunicados publicados con sus denuncias. "España sola no puede hacerlo todo. Ni ningún país. en estos momentos que se habla de rearme, hay otro rearme, el moral, de nuestros principios y ese lo está liderando España".

“No es momento de resignarse, no podemos hacer cosas en 24 horas solos, pero si podemos rearmarnos moralmente”, ha agregado.

También se ha tratado el tema de si España va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, a lo que el ministro también ha mantenido una posición tibia. Ha comenzado explicando que el Gobierno no reconoció en ningún momento las elecciones de 2024, pero “ha habido un Gobierno que ocupa Venezuela en actos internacionales”, por lo que es normal que el mando se pase a la vicepresidenta.

De esta manera, desde España “nos disponemos a hablar con el Gobierno de Delcy para conseguir diálogo que pueda permitir la estabilidad, para que Venezuela pueda avanzar hacia un horizonte democrático”.

Sobre el papel de Edmundo González y María Corina Machado ha remarcado que lo importante es el “diálogo amplio entre venezolanos” y que este fin de semana ha hablado con Edmundo, porque la oposición “tiene que estar también en ese diálogo”.

La posición del PP es “absurda y ridícula”

También ha aprovechado para hablar de la posición del PP en todo el conflicto y la ha descrito como “absurda y ridícula”. “El PP no apoya a Venezuela”, ha sentenciado.

La coordinadora de Vente Venezuela Barcelona (movimiento político de la opositora María Corina), Luisa Trujillo, ha asegurado este domingo que los asistentes han venido "a festejar la primera fase de la libertad por la cual hemos luchado 26 años". Lo ha dicho durante la concentración que ha tenido lugar frente al Arco de Triunfo, que ha congregado a varios centenares de personas en apoyo del pueblo venezolano después de la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. "Ahora esperamos la segunda fase del proceso de transición. La estructura del chavismo todavía sigue en pie y ahora esperamos la estabilización civil para reforzar las elecciones que ganó María Corina Machado y Edmundo González el 28 de julio de 2024", ha remarcado. La movilización, convocada por Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha apoyado la operación que ha servido para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

“En estos momentos la posición de Feijoo está fuera de la de la Unión Europea, de la de los principales países latinoamericanos y fuera de la de las Naciones Unidas. Ni siquiera se refieren a derecho internacional. Viendo que fueron los que nos llevaron a la Guerra de Irak no me sorprende, pero si me duele”, ha añadido.

También ha destacado que durante todo el fin de semana “muchos partidos” le han contactado para saber más de la situación, sobre todo de la colonia española en el país, pero no ha recibido “ni una sola llamada del PP. Eso es lo que les interesa Venezuela”. Ha ido más lejos y ha agregado que en los cinco años que lleva en este Ministerio nunca le han llamado, siempre ha tenido que ser él.

Temas Relacionados

EspañaVenezuelaJosé Manuel AlbaresNicolás MaduroEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet pone en alerta naranja a varias comarcas de Asturias y Cataluña por nieve y viento

Las temperaturas más bajas de la península se darán en la provincia de Guadalajara, con -8 ºC, y donde se acumulará más nieve es en Segovia y Soria

Última hora del temporal de

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Tus emociones funcionan como un termostato, están todo el rato escaneando tu entorno y tu mente”

En enfoque de aprendizaje y normalidad ante los errores ayuda a que las respuestas emocionales no se traduzcan en frustración, ansiedad y agotamiento mental en la vida cotidiana

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Tus emociones

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 5 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Alba Carrillo reabre las heridas familiares de los Bosé al cuestionar la última elección de Jara Dominguín, sobrina de Miguel Bosé

La artista ha tomado una llamativa decisión con respecto a su nueva maternidad y la modelo se ha quedado más que sorprendida

Alba Carrillo reabre las heridas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienza la ofensiva judicial contra

Comienza la ofensiva judicial contra Zapatero con una querella ante la Audiencia Nacional por su presunta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro”

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

Interior canaliza cientos de millones de euros a través de la empresa pública SIEPSE, lo que encarece el precio y “dificulta” el control del dinero público

La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar los 4,5 millones de vacunas que pone cada año porque no puede con tanta “carga de trabajo”

Miles de venezolanos en España salen a las calles a celebrar la detención de Nicolás Maduro: “Abre la puerta al fin de la represión”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 5 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La campaña navideña no impulsa el empleo al cierre de diciembre: solo se afilian 19.180 personas aunque el paro se reduce en 16.291

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 5 de enero

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’