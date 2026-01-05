España

Aproximaciones, centenas y reintegros: qué son y cuánto dinero se gana en la Lotería del Niño 2026

El sorteo del 6 de enero reparte 770 millones de euros en España entre premios grandes y pequeños

Guardar
El Sorteo Extraordinario de la
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño reparte 770 millones de euros en distintos premios. (Europa Press)

El próximo 6 de enero de 2026 volverá a celebrarse el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, una de las citas más esperadas del calendario tras la Lotería de Navidad. Este sorteo reparte 770 millones de euros en premios, desde el Gordo hasta las distintas categorías complementarias.

Es importante saber que el sorteo no solo ofrece los tres premios principales, sino también aproximaciones, centenas y reintegros, términos que a veces pueden sonar complicados. Las mayores cantidades se reparten entre los tres primeros premios: el primero de 200.000 euros al décimo. Luego está el segundo y el tercero, que tienen un valor de 75.000 euros y 25.000 euros al décimo, respectivamente. Después de estos, hay muchas más categorías donde aumentan las probabilidades aunque no se acierte el número principal.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Aproximaciones: premios cerca del número ganador

Una de las formas más conocidas de ganar dinero en la Lotería del Niño es a través de las aproximaciones. Este tipo de premio se concede a los números que están justo antes y justo después de los grandes números ganadores (el primero y el segundo premio). Por ejemplo, si el número ganador del primer premio es el 78.908, el 78.907 y el 78.909 recibirán un premio menor pero significativo por estar muy “cerca” del número exacto.

Las aproximaciones dan 120 euros
Las aproximaciones dan 120 euros por décimo en la Lotería del Niño. (Unanue / Europa Press)

Para el sorteo de 2026, hay dos aproximaciones al primer premio y dos al segundo, cada una con una cantidad concreta prevista por décimo. Para las aproximaciones del primer premio la cantidad asciende a 120 euros y para las del segundo a 61 euros.

Centenas: compartir las tres primeras cifras

Más allá de las aproximaciones, la Lotería del Niño reparte también premios por centenas. Estos se otorgan a los números que comparten las tres primeras cifras con los principales premios. En 2026, hay 99 premios para las centenas de cada uno de los tres primeros premios. El premio ganado por centena es de 100 euros cada décimo.

Hay muchas posibilidades de cobrar
Hay muchas posibilidades de cobrar el reintegro en la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

Este tipo de premios se aplica no solo al primer premio, sino también al segundo y al tercero, lo que amplía las posibilidades de ganar sin necesidad de acertar la combinación completa. Aunque la cuantía de las centenas es menor que la de los grandes premios, siguen siendo un incentivo importante para muchos jugadores. En muchos casos, estos premios permiten cubrir gastos habituales de principios de año o darse un pequeño capricho tras las fiestas navideñas.

Reintegros: cómo recuperar lo jugado

Los reintegros son los premios más frecuentes de la Lotería del Niño y permiten a muchos jugadores recuperar el dinero jugado. Se conceden cuando el último número del décimo coincide con el del primer premio o con alguno de los números extraídos específicamente para reintegro durante el sorteo.

10.000 personas consiguen recuperar lo
10.000 personas consiguen recuperar lo invertido en la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

En la práctica, acertar un reintegro supone recuperar el precio del décimo, que en el caso de la Lotería del Niño es de 20 euros. La existencia de varios reintegros favorece a 10.000 a obtener algún premio, reforzando la idea de que la Lotería del Niño es un sorteo muy repartido. Para muchos participantes, el reintegro es el premio más habitual y una de las razones por las que cada año vuelven a jugar.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoDineroLotería y Apuestas del EstadoEspaña loteríasJuegos de AzarLoteríaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Conoce cómo se desarrolla, cuántos premios se reparten y otros detalles

Guía de la Lotería del

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

El exministro ha sido citado para el próximo 8 de enero, pero podría acogerse a su derecho de no declarar

Ábalos comparece en el Senado

El rey Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dabi: lejos de la reina Sofía y el rey Felipe, pero acompañado de las infantas y sus nietos

El emérito estará junto a varios amigos y todos sus nietos, a excepción de la princesa Leonor y la infanta Sofía

El rey Juan Carlos cumple

El obrador artesano que hace el mejor roscón de Madrid: “Somos un equipo pequeño, pero hacemos casi 400 al día”

Paloma Silvestrin es el nombre propio detrás del roscón artesano de Doble Uve, el mejor de Madrid según un jurado de profesionales. La pastelera cuenta en ‘Infobae’ todos los secretos de un roscón que se puede comer en cualquier mes del año

El obrador artesano que hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos comparece en el Senado

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

Interior canaliza cientos de millones de euros a través de la empresa pública SIEPSE, lo que encarece el precio y “dificulta” el control del dinero público

La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar los 4,5 millones de vacunas que pone cada año porque no puede con tanta “carga de trabajo”

Miles de venezolanos en España salen a las calles a celebrar la detención de Nicolás Maduro: “Abre la puerta al fin de la represión”

La Guardia Civil explica cinco cosas que debes saber de la baliza V16: “Te localiza pero no te rastrea”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Comprar un piso para alquilar sale a cuenta: los caseros se embolsan 15.206 euros brutos anuales de media

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’