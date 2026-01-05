Aproximaciones, centenas y reintegros: qué son y cuánto dinero se gana en la Lotería del Niño 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño reparte 770 millones de euros en distintos premios. (Europa Press)

El próximo 6 de enero de 2026 volverá a celebrarse el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, una de las citas más esperadas del calendario tras la Lotería de Navidad. Este sorteo reparte 770 millones de euros en premios, desde el Gordo hasta las distintas categorías complementarias.

Es importante saber que el sorteo no solo ofrece los tres premios principales, sino también aproximaciones, centenas y reintegros, términos que a veces pueden sonar complicados. Las mayores cantidades se reparten entre los tres primeros premios: el primero de 200.000 euros al décimo. Luego está el segundo y el tercero, que tienen un valor de 75.000 euros y 25.000 euros al décimo, respectivamente. Después de estos, hay muchas más categorías donde aumentan las probabilidades aunque no se acierte el número principal.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Aproximaciones: premios cerca del número ganador

Una de las formas más conocidas de ganar dinero en la Lotería del Niño es a través de las aproximaciones. Este tipo de premio se concede a los números que están justo antes y justo después de los grandes números ganadores (el primero y el segundo premio). Por ejemplo, si el número ganador del primer premio es el 78.908, el 78.907 y el 78.909 recibirán un premio menor pero significativo por estar muy “cerca” del número exacto.

Las aproximaciones dan 120 euros por décimo en la Lotería del Niño. (Unanue / Europa Press)

Para el sorteo de 2026, hay dos aproximaciones al primer premio y dos al segundo, cada una con una cantidad concreta prevista por décimo. Para las aproximaciones del primer premio la cantidad asciende a 120 euros y para las del segundo a 61 euros.

Centenas: compartir las tres primeras cifras

Más allá de las aproximaciones, la Lotería del Niño reparte también premios por centenas. Estos se otorgan a los números que comparten las tres primeras cifras con los principales premios. En 2026, hay 99 premios para las centenas de cada uno de los tres primeros premios. El premio ganado por centena es de 100 euros cada décimo.

Hay muchas posibilidades de cobrar el reintegro en la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

Este tipo de premios se aplica no solo al primer premio, sino también al segundo y al tercero, lo que amplía las posibilidades de ganar sin necesidad de acertar la combinación completa. Aunque la cuantía de las centenas es menor que la de los grandes premios, siguen siendo un incentivo importante para muchos jugadores. En muchos casos, estos premios permiten cubrir gastos habituales de principios de año o darse un pequeño capricho tras las fiestas navideñas.

Reintegros: cómo recuperar lo jugado

Los reintegros son los premios más frecuentes de la Lotería del Niño y permiten a muchos jugadores recuperar el dinero jugado. Se conceden cuando el último número del décimo coincide con el del primer premio o con alguno de los números extraídos específicamente para reintegro durante el sorteo.

10.000 personas consiguen recuperar lo invertido en la Lotería del Niño. (María José López / Europa Press)

En la práctica, acertar un reintegro supone recuperar el precio del décimo, que en el caso de la Lotería del Niño es de 20 euros. La existencia de varios reintegros favorece a 10.000 a obtener algún premio, reforzando la idea de que la Lotería del Niño es un sorteo muy repartido. Para muchos participantes, el reintegro es el premio más habitual y una de las razones por las que cada año vuelven a jugar.