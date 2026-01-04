España

RTVE busca el enfrentamiento con ‘GH Dúo 4’ y mueve ‘Hasta el fin del mundo’ en la parrilla para contraprogramar su estreno

La cadena pública retomará las emisiones de la recta final del programa presentado por Paula Vázquez el próximo jueves 8 de enero

Paula Vázquez y Jorge Javier
Paula Vázquez y Jorge Javier Vázquez, en montaje de 'Infobae' (RTVE / Mediaset España)

Con el regreso de la programación habitual tras el receso navideño, Televisión Española ha optado por una estrategia competitiva. La cadena pública trasladará Hasta el fin del mundo, que lleva semanas sin emitir sus episodios, a la noche del jueves para coincidir con el estreno de GH Dúo 4 en Telecinco.

De este modo, ambos realities, producidos por la misma productora, Zeppelin TV, medirán fuerzas en la franja nocturna del 8 de enero, configurando uno de los primeros duelos televisivos del año. RTVE ha decidido modificar el horario en el que se había emitido hasta ahora su concurso de aventuras conducido por Paula Vázquez, apartándolo del prime time de los miércoles, donde se había emitido durante la temporada.

Las nuevas entregas del programa se seguirán emitiendo a la misma hora, a las 23:00 horas tras La revuelta, pero pasará a los jueves. Este cambio se produce después de que TVE ya experimentara, sin demasiado éxito, una emisión en martes debido a la festividad de Nochebuena, lo que se tradujo en el peor dato de audiencia del formato: un 9,7% de cuota de pantalla y 616.000 espectadores.

La primera temporada de Hasta el fin del mundo, que sigue una mecánica muy similar al mítico Pekín Express, se encuentra en su recta final. El programa cuenta con la participación de figuras como Rocío Carrasco, Cristina Cifuentes, Alba Carrillo, Andrea Compton o Jedet.

Su nuevo competidor

Ahora, el programa deberá enfrentar la competencia directa de GH Dúo 4, que regresa como la apuesta fuerte de Mediaset para revitalizar la crisis de audiencia de Telecinco. El reality, que debutará a las 22:00 horas del próximo jueves, contará con la presencia de grandes personalidades televisivas como Carmen Borrego, Anita Williams o Belén Rodríguez, entre otros.

Este estreno marca una nueva oportunidad para el formato, después de que la edición de anónimos, Gran Hermano 20, se despidiera abruptamente tras la victoria de Rocío Gallardo, registrando el peor resultado de audiencia en una final: un 10% de share y 582.000 espectadores. Además, la edición con concursantes anónimos, prevista inicialmente hasta mediados de febrero, finalizó antes de lo planeado, obteniendo una media del 11,3% de cuota de pantalla y 650.000 espectadores.

Final de 'Gran Hermano 20'.
Final de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

Las audiencias de ‘Hasta el fin del mundo’

Hasta ahora, Hasta el fin del mundo ha registrado un promedio de 12,6% de share y 789.000 espectadores, mostrando una ligera ventaja sobre los datos recientes de su nuevo competidor. La programación del jueves se perfila así como un escenario clave donde ambos formatos buscarán consolidar su posición en el inicio del año televisivo.

Eso sí, es cierto que la audiencia del reality de aventuras se ha ido diluyendo desde su estreno. Tras liderar el prime time con sus cuatro primeras emisiones, La 1 no volvió a conseguir colocarse primera en la tabla con las tres siguientes, que vieron su audiencia notablemente reducida. Está por ver si tras unas semanas de reposo, el programa de Vázquez mantiene la expectación y si Telecinco logra superar el bache de su última edición de GH.

GH DuoGran Hermano DuoTelecincoMediaset EspañaHasta el fin del mundoTVERTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

