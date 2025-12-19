España

Los momentos clave de la final de ‘Gran Hermano 20’: del nombre de ganador al momento más incómodo de Jorge Javier Vázquez

El ‘reality’ de Telecinco ha terminado casi dos meses antes de lo previsto debido a sus bajas audiencias

Rocío y Cristian en la
Rocío y Cristian en la final de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

Las audiencias no han acompañado y Gran Hermano 20 ha llegado a su fin este jueves 18 de diciembre, dos meses antes de lo previsto. Se trata de la edición más corta de la historia del formato, pues tenido ha llegado mes y medio de vida, lo que ha desembocado en que se haya liberado ese hueco en la parrilla televisiva. Algo con lo que Mediaset no contaba.

Pese a ello, la cadena se ha esforzado en que la última noche de los cuatro finalistas fuera única, y lo ha logrado. Rocío, Cristian, Raúl y Aquilino se han despedido de la casa de Tres Cantos por todo lo alto. ¿Cómo lo han logrado? Gracias a una noche marcada por las sorpresas en la que también han tenido protagonismo los familiares de los concursantes, deseosos de reencontrarse tras estas seis semanas de separación.

El punto álgido, como no podía ser de otra manera, ha sido la entrega del maletín al ganador, que se ha ido a casa con 300.000 euros. Pero antes de llegar a ese momento, todo ha empezado con la visita del ganador de la edición anterior, Juan Quintana, que junto a unas bailarinas ha inaugurado la noche con un punto muy festivo.

Jorge Javier Vázquez en la
Jorge Javier Vázquez en la final de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

La posición de todos los finalistas de ‘Gran Hermano 20’

El cuarto puesto ha sido para Raúl, que se ha tomado la noticia con bastante seriedad, seguramente porque se veía con el maletín entre las manos. “Para mí el mayor premio es todo lo que me habéis mostrado antes, así que me voy feliz”, ha dicho pese a todo, mostrando su agradecimiento por la oportunidad.

El siguiente nombre en pronunciar, el del tercer finalista, era el de Aquilino. Él, en cambio, no se mostró nada decepcionado -al menos de cara al público- y optó por un adiós cargado de deportividad y cariño a los que han sido sus compañeros de aventura. “Me alegro mucho por vosotros. Cualquiera que gane se lo merece. Que gane el mejor y os espero en plató”.

Final de 'Gran Hermano 20'.
Final de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

El duelo estaba entre Cristian y Rocío, los últimos habitantes de la casa televisiva, de la que se han despedido estancia por estancia, conscientes que no volverían a habitarla y que se terminaba una de las experiencias de sus vidas. Con los nervios a flor de piel, Jorge Javier Vázquez los recibía a ambos en plató para pronunciar delante de ellos y de todo el público el nombre del vencedor.

Sin hacerles esperar de más, pronunciaba: “La audiencia ha decidido que debe ganar Gran Hermano 20... ¡Rocío!”. La jerezana, con una gran cantidad de los votos, rompía a llorar al saber que se llevaba el maletín con los 300.000 euros. Rápidamente, lo celebraba con sus familiares, pero también con sus compañeros de edición.

El protagonismo incómodo de Jorge Javier Vázquez

Ya finalizado el programa todo han sido celebraciones. Unos porque volvían a casa a pasar las Navidades en su familia, otros porque empezaban una nueva etapa mediática y Rocío por su dinero. La combinación daba lugar al baile y la fiesta.

Final de 'Gran Hermano 20'.
Final de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

Si bien Jorge se resistió en varias ocasiones —“No, yo no voy a bailar”, dijo—, acabó rodeado por todos hasta que lograron hacerlo levantar de su asiento. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la euforia del momento, el presentador permaneció completamente quieto mientras los demás bailaban a su alrededor, dando lugar a una de las escenas más surrealistas y comentadas de la noche.

