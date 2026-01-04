Los equipos de búsqueda encuentran en Indonesia un segundo cadáver donde naufragó la embarcación

Imagen de la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia. / Familiares de los desaparecidos

En el décimo día de búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el naufragio en Indonesia, los equipos de rescate han encontrado un segundo cadáver en la zona donde tuvo lugar el naufragio. El suceso, ocurrido el 26 de diciembre, dejó cuatro desaparecidos, aunque uno de los cuerpos fue encontrado el lunes pasado. Las autoridades del país investigan, además, si hubo negligencia en la causa del naufragio de la embarcación turística, por lo que tras los nuevos descubrimientos, las tareas continuarán hasta el miércoles.

“A las 8:47 de esta mañana hora local (pasada la medianoche en España), el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) ha encontrado un cadáver que se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah”, han afirmado las autoridades en un comunicado recogido por la Agencia EFE. Sin dar más detalles sobre el cuerpo encontrado, las autoridades indonesias están a la espera de identificar el fallecido. Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española de 12 años de edad, en la cuarta jornada de búsqueda.

Al inicio de esta décima jornada, la agencia española de comunicación informaba que las autoridades habían fijado este sábado como último día exhaustivo si no se encontraban novedades en la investigación. El operativo comenzó tras el incidente, el 26 de diciembre, cuando una embarcación turística naufragó con once personas a bordo. Entre ellas, una madre y una hija españolas pudieron salvarse, pero desaparecieron cuatro integrantes del mismo núcleo familiar.

El suceso ocurrió en las aguas de la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, un enclave turístico a 700 kilómetros de Bali, una de las regiones de Indonesia más conocidas. El dispositivo, que suma ya diez días de búsqueda, cuenta con un plazo marcado por las autoridades para concluir la misión en ausencia de novedades, según ha recogido la Agencia EFE.

Según Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, “las víctimas aún se encontraban en el barco (en el momento de accidente)”, por lo que no descarta que exista la posibilidad de encontrar los cuerpos si se ubican los restos del barco naufragado. Este es ahora el objetivo principal.

Se investigan las causas del naufragio en Indonesia

El accidente involucró a 11 personas, incluyendo una familia española compuesta por dos adultos y cuatro menores. Hasta el momento, han sido rescatadas una mujer y una niña, además de los cuatro tripulantes y un guía local. Todos ellos, fueron atendidos por los servicios de rescate y los profesionales médicos tras producirse el hundimiento de la embarcación.

Los desaparecidos son Fernando Martín—exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF—, su hijo y el hijo de Andrea Ortuño, superviviente y madre tanto de la otra menor salvada como de la víctima encontrada el lunes. Ortuño y Martín se habían casado recientemente. Ambos son dos personas reconocidas en la sociedad valenciana, ya sea por la faceta futbolística como por la hostelera, al ser el abuelo de los menores el propietario del restaurante marítimo El Coso del Mar.

Por otro lado, la Policía local mantiene una investigación abierta para determinar si existió negligencia por parte de la tripulación en el origen del siniestro. Por ahora, las causas se sitúan en un fuerte oleaje atípico en la zona o en alguna falla en el motor del barco.