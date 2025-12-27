El Valencia, "consternado" por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Femenino B,y sus hijos

La operación de búsqueda se centra aún en el paradero de cuatro personas, entre ellas Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos menores de edad, después del naufragio de una embarcación turística cerca de la isla de Padar, en Indonesia. El accidente, que se produjo en la noche anterior en aguas próximas a Labuan Bajo, al este de Bali, se cobró la vida de varios miembros de una misma familia y ha generado una amplia reacción en el deporte español y en las instituciones implicadas. Según informó el medio Valencia, la embarcación transportaba a once personas en total y las autoridades locales han confirmado el fallecimiento de Martín, de 44 años, así como de tres de sus hijos, cuyas edades oscilaban entre los 9 y los 12 años.

El Valencia CF detalló en un comunicado oficial que el club está "profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales". La entidad valencianista expresó públicamente su apoyo a los familiares, amistades y compañeros de Martín y transmitió sus condolencias tanto a los allegados como a la comunidad futbolística de la Academia VCF y del club femenino, según reprodujo el medio Valencia.

Entre los ocupantes que pudieron ser rescatados de la embarcación figuran la esposa de Fernando Martín y una de las hijas del matrimonio. Ambas, de nacionalidad española, presentan un estado de salud estable tras recibir asistencia inmediata, indicaron las fuentes locales a Valencia. En el operativo de rescate, que continúa desplegado, siete personas pudieron sobrevivir, incluyendo a las dos españolas, cuatro tripulantes del barco y un guía turístico.

El accidente ha movilizado a instituciones deportivas de relevancia en España, que manifestaron su pesar por medio de mensajes públicos. El Real Madrid expresó en un comunicado dirigido a la familia de Martín su "inmensa consternación por lo ocurrido" y transmitió su pésame a la esposa, Andrea, y a su hija Mar, además de extender sus condolencias a la familia valencianista. El club destacó: "Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz", en palabras que consignó Valencia.

El FC Barcelona también hizo llegar su pésame, señalando: "Desde el FC Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a sus familiares y amigos, así como a toda la familia del Valencia CF, en estos momentos tan difíciles". Por su parte, el Levante UD comunicó su respaldo con estas palabras: "Todo nuestro apoyo y ánimo a familiares y amigos de Fernando Martín. Descanse en paz".

Según reportó Valencia, la embarcación naufragó durante un trayecto turístico en aguas de Indonesia, un destino frecuentado por visitantes internacionales y conocido por la presencia de pequeñas islas y rutas marítimas de recreo. La zona en que se produjo el siniestro ha requerido la intervención de equipos de rescate especializados, que sostienen labores intensivas para encontrar a los desaparecidos. La comunidad deportiva local y numerosas voces dentro del fútbol han mostrado su solidaridad con la familia afectada.

El accidente reavivó la atención sobre las condiciones de seguridad en este tipo de travesías en el sudeste asiático, donde múltiples embarcaciones conectan islas turísticas habitualmente transitadas por turistas europeos. Tal como publicó Valencia, la operación de búsqueda y el acompañamiento emocional a las víctimas ocupan la atención central del club y del entorno futbolístico que rodeaba a Fernando Martín.