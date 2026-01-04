Décima y última jornada de búsqueda si no se avanza con el rescate de los tres desaparecidos en Indonesia

La búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia entró este viernes en su octava jornada. EFE - EQUIPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE INDONESIA (SAR)

Las labores de búsqueda en Indonesia para tratar de localizar a los tres españoles desaparecidos comienzan su décima y última jornada, si no se producen cambios. El operativo comenzó tras el incidente, el 26 de diciembre, cuando una embarcación turística naufragó con once personas a bordo. Entre ellas, una madre y una hija españolas pudieron salvarse, pero desaparecieron cuatro integrantes del mismo núcleo familiar. La niña, de 12 años de edad, fue encontrada el pasado lunes 29 de diciembre, en la cuarta jornada. Ahora se investiga también si fue una negligencia la causa del naufragio.

El suceso ocurrió en las aguas de la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, un enclave turístico a 700 kilómetros de Bali, una de las regiones de Indonesia más conocidas. El dispositivo, que suma ya diez días de búsqueda, cuenta con un plazo marcado por las autoridades para concluir la misión en ausencia de novedades, según ha recogido la Agencia EFE.

La operación se intensificó después de que el lunes los rescatistas localizaran el cuerpo sin vida de otra española y varios restos del KM Putri Sakinah, aunque el pecio (el fragmento de la nave naufragada) aún no ha sido hallado. Las labores se concentran en un perímetro de 60 millas náuticas (111 kilómetros, aproximadamente) que abarca tanto la superficie como el fondo marino. Para cubrir el área, más de 150 efectivos y cerca de veinte embarcaciones participan en las tareas, empleando sondas de última tecnología en la búsqueda.

El viernes pasado desparecieron cuatro integrantes de una familia española en aguas de la isla de Labuan Bajo, en Indonesia. / Creación propia con Datawrapper

Según Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, “las víctimas aún se encontraban en el barco (en el momento de accidente)”, por lo que no descarta que exista la posibilidad de encontrar los cuerpos si se ubican los restos del barco naufragado. Este es ahora el objetivo principal.

Continúan las investigaciones sobre la causa del naufragio en Indonesia

El accidente involucró a 11 personas, incluyendo una familia española compuesta por dos adultos y cuatro menores. Hasta el momento, han sido rescatadas una mujer y una niña, además de los cuatro tripulantes y un guía local. Todos ellos, fueron atendidos por los servicios de rescate y los profesionales médicos tras producirse el hundimiento de la embarcación.

Los desaparecidos son Fernando Martín—exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF—, su hijo y el hijo de Andrea Ortuño, superviviente y madre tanto de la otra menor salvada como de la víctima encontrada el lunes. Ortuño y Martín se habían casado recientemente. Ambos son dos personas reconocidas en la sociedad valenciana, ya sea por la faceta futbolística como por la hostelera, al ser el abuelo de los menores el propietario del restaurante marítimo El Coso del Mar.

La mañana del sábado, familiares de los desaparecidos se presentaron en el puerto de Labuan Bajo, base de parte del operativo, para respaldar a los rescatistas. Está previsto, además, que todos los allegados desplazados, entre ellos Silvia García, expareja de Martín y madre de uno de los desaparecidos, se trasladen al área de las labores de búsqueda.

Por otro lado, la Policía local mantiene una investigación abierta para determinar si existió negligencia por parte de la tripulación en el origen del siniestro. Por ahora, las causas se sitúan en un fuerte oleaje atípico en la zona o en alguna falla en el motor del barco.