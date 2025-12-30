España

La embarcación naufragada en Indonesia con la familia española fue golpeada por tres olas de 2,5 metros de altura antes de hundirse

Continúan las labores de búsqueda de tres desaparecidos españoles tras encontrar el cuerpo de una de las menores que viajaba en el barco

Miembros del equipo de rescate
Miembros del equipo de rescate buscan a los pasajeros desaparecidos desde el viernes por la noche después de que un barco que transportaba a varias personas se hundiera frente a la costa de Indonesia en condiciones meteorológicas extremas, en el estrecho de la isla de Padar, Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. / Reuters

Las autoridades identificaron en la madrugada de ayer a la primera víctima mortal de la tragedia familiar en Indonesia, mientras continúan las labores de rescate de los tres desaparecidos. En el quinto día de búsqueda, los encargados de investigar lo sucedido han afirmado que la embarcación turística fue golpeada por tres olas seguidas de más de 2,5 metros de altura, un suceso que catalogan de “inusual” en la zona.

El naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah, cerca de la isla de Padar, el pasado viernes se ha saldado con la vida de una menor, mientras su madre y una de sus hermanas pudieron salvarse. Los tres desaparecidos son el padre de familia, el entrenador del Valencia CF femenino, Fernando Martín, y dos de sus hijos. Según han detallado las autoridades locales a la Agencia EFE, la embarcación se vio sorprendida por la sucesión de tres olas de una magnitud inusual, resultado de un fenómeno marino poco frecuente que derivó en el hundimiento.

Las informaciones recogidas especifican que la altura de las olas persistió entre uno y dos minutos hasta que las aguas recuperaron la calma. Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo y coordinador de los trabajos de rescate, ha calificado el episodio de “inusual e impredecible”. Risdiganto ha explicado a la agencia de comunicación que la primera ola elevó el barco considerablemente, la segunda lo escoró hacia un costado y la tercera provocó el hundimiento total.

En esta foto, publicada por
En esta foto, publicada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) el lunes 29 de diciembre de 2025, rescatistas colocan en una ambulancia un cuerpo recuperado del agua donde se hundió un bote turístico cerca de la isla de Padar en Labuán Bajo, Indonesia. (BASARNAS vía AP)

De los once ocupantes de la embarcación, siete han sido rescatados con vida: la madre e hija españolas, cuatro tripulantes indonesios y un guía local. Los primeros indicios tras el accidente apuntaban a un posible fallo mecánico, si bien los testimonios de los supervivientes han aclarado ante la Agencia EFE que el motor de la nave siguió funcionando hasta el momento en que el barco zozobró.

Un suceso inusual en las inmediaciones marítimas

Asimismo, según Stephanus Risdiganto, este fenómeno oceánico es conocido entre los habitantes de la zona como “Cala-cala”, una expresión que podría traducirse como “solo a veces”. Se produce cuando grandes volúmenes de agua procedente del mar abierto penetran en un tramo estrecho y poco profundo, elevando repentinamente la altura de las olas. En declaraciones a la Agencia EFE, el director ha subrayado que, en el momento del incidente, había 189 barcos en las inmediaciones, pero solo el KM Putri Sakinah emitió una señal de emergencia.

El operativo de búsqueda ha iniciado este martes su quinta jornada con la esperanza de hallar a los tres desaparecidos. Las labores, coordinadas desde el puerto de Labuan Bajo, han contado con la implicación activa de barcos de rescate, entre ellos el KN Puntadewa de la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS), miembros de la Policía y una decena de buceadores voluntarios profesionales. Los familiares de los desaparecidos han estado presentes en la zona operativa, donde han transmitido personalmente su gratitud al equipo involucrado en las tareas.

El cadáver de la menor española ha sido recuperado este lunes por un pescador local a unos 900 metros (0,5 millas náuticas) del lugar en que se estima que el barco se hundió. Uno de los objetivos prioritarios para los equipos de rescate es localizar el pecio del KM Putri Sakinah, ya que existe la posibilidad de que los fallecidos se encuentren atrapados en el interior del casco sumergido. Para ello, se han desplegado dispositivos tecnológicos como un robot submarino facilitado por la Policía y equipos de sonar, aunque la profundidad del canal, las fuertes corrientes y la meteorología adversa dificultan el avance de las operaciones.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Un perfil de las víctimas y supervivientes

Los tres ciudadanos españoles sobre los que persiste la búsqueda son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: el hijo de Martín y el hijo de Andrea Ortuño. Ambos adultos, Martín y Ortuño, contrajeron matrimonio recientemente. A bordo también viajaba una hija de Ortuño, que figura entre las personas rescatadas, junto con los cuatro tripulantes indonesios y el guía turístico. Budy Gahawisri, presidente de la asociación local de buceadores, ha precisado para la Agencia EFE que el fenómeno de las olas anómalas se circunscribe normalmente a un área aproximada de 200 metros cuadrados en el canal donde ha naufragado el navío, aunque no es exclusivo de esa zona y puede aparecer en otros puntos del archipiélago. El episodio del pasado viernes, que tuvo lugar en torno a las 20.30 hora local (las 13:30 horas en España), ha movilizado a las autoridades y ha expuesto las dificultades inherentes a la navegación en zonas especialmente sensibles del litoral indonesio.

