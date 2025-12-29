Los equipos de rescate de Indonesia recuperan un cadáver de una mujer en la zona donde se busca al padre y sus tres hijos

Equipos de rescate de la embarcación naufragada en Indonesia el viernes pasado. / Indonesia's National Search and Rescue Agency (BASARNAS) - Reuters

Las labores de rescate se han reanudado esta madrugada en su cuarto día de búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos desde el viernes pasado. Sobre las 2:30 horas de la madrugada, la Agencia EFE ha informado que los equipos de rescate han recuperado un cadáver en la zona donde se trata de localizar al padre y sus tres hijos, quienes naufragaron con una embarcación turística en la isla de Padar, Indonesia. Las autoridades asiáticas indican que el cuerpo recuperado ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, en la ciudad de Labuan Bajo, desde donde se dirige parte del operativo.

Según el comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), y tal y como recoge EFE, una balsa de rescatistas ha acudido a unas 0,5 millas náuticas del punto donde se cree que se hundió el barco en el que viajaban los españoles. Un residente de la isla de Serai fue quien dio la voz de alarma sobre el descubrimiento de un cuerpo flotando. Ahora falta que sea identificado y se verifique su identidad. Esta madrugada, las autoridades indonesias han reactivado el cuarto día de búsqueda tras amainar el temporal.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

El oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS), Fathur Rahman, es quien coordina la misión, aunque no ha aportado detalles sobre la nacionalidad de la víctima. Sí ha indicado en un comunicado, según publica EFE, que se trata de una mujer. La edad se desconoce por el momento, aunque la familia de las víctimas se ha desplazado hacia el centro para identificar al cuerpo.

La zona de operaciones presenta fuertes corrientes marinas y profundidades que alcanzan los 200 metros, lo que dificulta el rastreo en el estrecho situado entre las islas de Padar y Rinca. A las tareas de rastreo se incorpora ahora el KN Puntadewa de BASARNAS, con 27 tripulantes y tres buceadores especializados a bordo, según informa Europa Press.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y tres menores: un hijo de Martín y dos de los hijos (un niño y una niña) de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín, de acuerdo a lo que recoge la agencia de comunicación.

Un naufragio en un enclave turístico

El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando una embarcación turística se topó con un temporal marítimo camino de Komodo. En ella, viajaba la madre y esposa de la familia desaparecida, junto a una hija que también están a salvo. Por su parte, el padre de familia y los otros tres hijos quedaron atrapados en los camarotes y no hay rastro de ellos desde entonces. La tripulación y un guía turístico también fueron atendidos en el puerto tras ser rescatados.

La tarea que hoy comienza supone el cuarto día en busca del paradero de los españoles desaparecidos durante el viaje familiar que realizaban en Indonesia. El barco de BASARNAS ha llegado en esta noche del domingo a Labuan Bajo, un punto situado a, aproximadamente, tres horas de navegación del lugar del naufragio. Uno de los rescatistas, Edy, expresó el objetivo del operativo a la Agencia EFE: “Esperamos encontrar a las víctimas lo antes posible”. También indica el rescatista que “el principal punto de búsqueda es la zona donde se cree que se hundió el barco”.

El viernes pasado desparecieron cuatro integrantes de una familia española en aguas de la isla de Labuan Bajo, en Indonesia. / Creación propia con Datawrapper

Un fuerte oleaje y una posible falla en el motor

La desaparición de una familia residente en València tras el naufragio de una embarcación turística cerca de la isla de Padar, en el parque nacional de Komodo, ha llevado a la activación de un operativo internacional de búsqueda en aguas indonesias. Las labores de rescate, coordinadas por autoridades locales y seguidas en tiempo real desde España y Yakarta, se han desarrollado en condiciones cambiantes y con una ampliación constante de la zona de rastreo marítimo, tras la recuperación de fragmentos del barco a varios kilómetros del lugar del accidente.

El naufragio ocurrió a bordo del KM Putri Sakinah, una embarcación de 20 metros de eslora que cubría una ruta turística entre Komodo y Padar. De las once personas a bordo, siete, entre ellas la madre y una hija de la familia, lograron ser rescatadas y atendidas en puerto seguro. Cuatro pasajeros, Fernando Martín y sus tres hijos menores, permanecen desaparecidos. Las autoridades han reforzado el dispositivo con más efectivos y medios, mientras que los familiares siguen de cerca cada desarrollo.

Las causas del hundimiento se atribuyen a un fuerte oleaje y condiciones meteorológicas adversas por el sistema de monzones, según la Agencia de Meteorología indonesia. Además, se investiga una posible falla en el motor del barco antes del siniestro. Las olas de hasta tres metros dificultaron las primeras operaciones de rescate y motivaron el cierre temporal de la isla de Padar a visitantes, así como la suspensión de cruceros en la zona.

Una familia reconocida en el fútbol y la hostelería valenciana

La familia Martín-Ortuño, conocida en València por su vinculación al deporte y la hostelería, ha recibido muestras de apoyo institucional y social. Las gestiones de ayuda institucional se coordinan entre autoridades españolas e indonesias, y los allegados han insistido en la importancia de mantener la búsqueda activa. El testimonio del capitán y de las autoridades apunta que los desaparecidos quedaron atrapados en el camarote durante el hundimiento, mientras que las dos supervivientes adultas pudieron ser rescatadas al caer al mar.

El familiar de los cuatro desaparecidos en el naufragio pide que no se detengan las labores de búsqueda. (EFE)

Labuan Bajo, punto de partida del barco accidentado, es un destino turístico clave y puerta de acceso al Parque Nacional de Komodo. El incremento del turismo en la región plantea desafíos para la seguridad marítima, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los riesgos de accidentes. Hasta el momento solo se han hallado restos del barco y pertenencias, y el operativo de búsqueda permanece activo con la colaboración de las autoridades y el seguimiento permanente de los familiares y la diplomacia española.