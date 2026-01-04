Focaccia della Befana, el dulce típico con el que los italianos celebran el día de Reyes y que hace honor a una bruja

Focaccias della Befana (Pasticceria Sacco, Turín)

El día de Reyes es una fecha señalada en el calendario de muchos, una jornada llena de ilusión, inocencia y regalos, aunque también de comida. Mientras en España devoramos el roscón de Reyes y los franceses disfrutan de su galette des rois, los italianos comparten la esperada Focaccia della Befana, un postre originario de la región del Piamonte con que se pone cierre a la Navidad,

De suave masa esponjosa y con forma de flor de 16 pétalos, este bollo esconde una moneda en su interior. La costumbre dicta que quien descubre esta moneda durante el reparto del dulce será bendecido buena fortuna durante todo el año.

El origen de este delicioso postre se entrelaza con la figura de la Befana, una bruja típica del folclore italiano que participa en la historia de la Epifanía. La leyenda cuenta que, cuando los Reyes Magos se hallaban en búsqueda del Portal de Belén, solicitaron indicaciones a la Befana, quien no solo fue incapaz de ayudarlos, sino que los desechó de malas maneras.

Posteriormente, arrepentida de su actitud, emprendió la búsqueda del niño Jesús para hacerle entrega de regalos. Al no lograr encontrarlo, optó por obsequiar presentes a todos los niños que encontraba, lo que la convirtió en una figura asociada al reparto de regalos durante esta señalada festividad.

Este bollo tipo brioche, conocido en dialecto local como Fugassa della Befana, se hornea especialmente para el 6 de enero y tradicionalmente lleva en su interior pasas y fruta confitada, al igual que en el panettone.

Receta de focaccia della Befana

La receta tradicional de la Focaccia della Befana sigue el método del pan brioche, donde el amasado y los levados son claves para obtener una miga tierna y aireada. El resultado es un pan dulce, aromatizado con ralladura de naranja y enriquecido con frutas confitadas, perfecto para compartir durante la Epifanía.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 h 45 min

Preparación de ingredientes y masa: 30 min

Primer levado: 1 h 30 min

Formado y segundo levado: 40 min

Horneado: 25-30 min

Ingredientes

500 g de harina de fuerza

100 g de azúcar

80 g de mantequilla derretida

200 ml de leche entera tibia

2 huevos

15 g de levadura fresca de panadería

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de extracto de vainilla

100 g de frutas confitadas (naranja, cedro, etc.)

50 g de pasas

1 pizca de sal

1 huevo batido (para pincelar)

Azúcar en grano para decorar

(Opcional) Una moneda o una haba seca para la sorpresa

Cómo hacer focaccia della befana, paso a paso

Disuelve la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Reposa 10 minutos hasta que espume. En un bol grande, mezcla la harina, el resto del azúcar y la sal. Haz un hueco en el centro y añade los huevos, la mantequilla derretida, la ralladura de naranja, el extracto de vainilla y la mezcla de leche con levadura. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa sobre una superficie ligeramente enharinada durante diez minutos. Evita añadir demasiada harina para asegurar una miga esponjosa. Incorpora las frutas confitadas y las pasas, distribuyéndolas de manera uniforme. Forma una bola y colócala en un bol engrasado. Cubre con un paño y deja levar en un lugar cálido durante una hora y media, hasta que doble su tamaño. Desgasifica la masa y extiéndela sobre papel de horno, formando un círculo de unos 30 cm de diámetro. Si lo deseas, esconde la moneda o haba seca en la masa en este momento. Coloca un vaso en el centro y, con un cuchillo afilado, realiza 16 cortes desde el borde del vaso hacia afuera, formando pétalos. Gira suavemente cada pétalo para dar la forma característica. Cubre y deja levar 30-40 minutos más. Precalienta el horno a 180 °C. Pincela la superficie con el huevo batido y espolvorea azúcar en grano. Hornea 25-30 minutos, hasta que la focaccia esté dorada y cocida. No abras el horno en los primeros 20 minutos para evitar que baje la masa. Enfría sobre una rejilla antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde unas ocho a diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 330 kcal por porción

Proteínas: 7 g

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 54 g

Azúcares: 18 g

Fibra: 2 g

Sodio: 140 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La Focaccia della Befana se conserva en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días. También puede congelarse, bien envuelta, durante un mes.