Feijóo reitera su apoyo a Edmundo González y afirma que encarna “la legitimidad democrática” en Venezuela

El líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, reitera su apoyo a Edmundo González, excandidato presidencial en Venezuela, en su perfil de la red social X. A raíz de la captura de Nicolás Maduro y el ataque militar por parte de Estados Unidos esta madrugada pasada, el líder del Partido Popular (PP) ha querido expresar su respaldo por el opositor venezolano. Además, ha discernido en su publicación entre quien encarna la “legitimidad democrática” del país del Caribe, González, y quien la “legitimidad moral”, adjudicada a María Corina Machado.

En España viven cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos, una cifra que se ha multiplicado por diez en la última década, según las estadísticas oficiales

Con Maduro bajo el poder de Donald Trump, tal y como difundía el presidente estadounidense en sus redes sociales a través de una imagen, los distintos dirigentes de países alrededor del mundo han apoyado o rechazado las acciones del país norteamericano en consecuencia. En el caso de España, Pedro Sánchez afirmaba sobre las siete y media de la tarde que “no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”. Por su parte, la primera respuesta de Feijóo a las acciones de Trump llegaba tres horas antes, a través de X, donde indicaba su apoyo a la premio Nobel de la Paz, al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y a “todos los demócratas venezolanos”.

Más tarde, y tras una llamada entre González y Feijóo, el líder popular señalaba al venezolano como quien ostenta el “claro veredicto que los venezolanos expresaron el 28 de julio de 2024“. Además, a través de su red social, el presidente del PP también ha pedido este sábado la liberación de todos los presos políticos de Venezuela y una transición a la democracia, según la voluntad de los venezolanos.

José Manuel Albares analiza con Edmundo González la situación de los venezolanos en España

Previamente al líder popular, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había conversado telefónicamente con Edmundo González, líder opositor venezolano exiliado en Madrid, para analizar el nuevo escenario político y social en Venezuela tras la captura de Maduro. Ambos abordaron la situación de los venezolanos en España y de la comunidad española en Venezuela, en un contexto de incertidumbre por el paradero desconocido de Maduro y Cilia Flores. Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha exigido a Estados Unidos pruebas de vida de ambos dirigentes.

La detención de Nicolás Maduro después del ataque militar estadounidense a Caracas ha desencadenado una intensa reacción diplomática de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha centrado sus esfuerzos en proteger a los ciudadanos españoles en Venezuela y en promover la estabilidad regional. El personal diplomático español en Caracas sigue trabajando con normalidad, mientras el Ministerio de Exteriores continúa el monitoreo y los contactos para coordinar la protección y explorar salidas negociadas a la crisis.

La ofensiva estadounidense ha llevado a Albares a intensificar contactos internacionales, incluyendo conversaciones con Kaja Kallas, representante de la Unión Europea, y con los ministros de Exteriores de Italia y Portugal. En todas sus intervenciones, Albares ha insistido en la importancia de respetar el derecho internacional y buscar la desescalada de la crisis. Ha subrayado que la seguridad de los 154.767 españoles en Venezuela es una prioridad y que la embajada y el consulado en Caracas mantienen sus operaciones habituales.

El presidente Pedro Sánchez, a través de la red X, ha reiterado el compromiso español con la desescalada y el respeto a la Carta de Naciones Unidas en Venezuela, y ha ofrecido la mediación de España para una solución pacífica. El Gobierno español ha recordado que no reconoció los resultados de las últimas elecciones venezolanas y ha reiterado su apoyo a una salida democrática, así como su disposición a acoger a venezolanos que dejaron su país por razones políticas.