España

Macron se pronuncia tras la captura de Maduro: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”

El líder francés ha tachado al dictador, quien lleva en el poder desde 2013, de socavar “gravemente la dignidad de su propio pueblo”, al tomar “el poder y pisotear las libertades fundamentales”

Guardar
El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, ofrece una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 19 de diciembre de 2025. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha sumado a la ola de reacciones internacionales que ha provocado el ataque de Estados Unidos hacia Venezuela en la madrugada de este sábado, y que ha terminado con la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse”, ha celebrado en X. El líder francés ha tachado al dictador, quien lleva en el poder desde 2013, de socavar “gravemente la dignidad de su propio pueblo”, al tomar “el poder y pisotear las libertades fundamentales”.

Ha sido el propio Donald Trump el que a primera hora de esta mañana ha confirmado el ataque a Venezuela, así como la captura de Maduro y su mujer. El mandatario estadounidense ha publicado en su red social Truth Social una fotografía de este esposado y vestido con un mono gris en el buque USS Iwo Jima. En una rueda de prensa que ha tenido lugar desde su residencia en Mar-a-lago, Florida, a las 11 hora local, 17 horas en España, ha detallado que va a “dirigir el país hasta que haya una transición adecuada” y ha defendido los ataques como parte de la “guerra contra los cárteles de la droga”. Sin embargo, todavía no ha confirmado quién dirigirá el país ni a partir de cuándo. No será la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha negado que cuente con “el apoyo y el respeto” necesarios.

Sobre esta “transición”, Macron ha escrito que “debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”, y ha reivindicado al presidente electo Edmundo González Urrutia, elegido en los comicios del 28 de julio de 2024, para que este “pueda asegurar esta transición lo más pronto posible”, una vez que Trump haya terminado. De la misma manera, este ha informado de que las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera del país latinoamericano.

Macron reivindica al presidente electo Edmundo González

De la misma manera, el líder de Renacimiento ha asegurado que “está en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”.

Como ha informado EFE, al menos un millar de personas se han concentrado este sábado en París para protestar contra la intervención estadounidense en Venezuela y criticar la posición adoptada por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la actitud de Donald Trump.

Venezolanos celebran en la puerta del Sol de Madrid lo que consideran que es el "fin del régimen de Maduro", tras los ataques de EEUU y la captura del dictador. (Infobae)

El líder republicano ha llevado a cabo la operación Resolución Absoluta para derrocar la dictadura del venezolano, quien será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas. “Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, ha confirmado un tribunal del distrito sur de Nueva York, escrito al que ha tenido acceso El País.

Temas Relacionados

FranciaEmmanuel MacronVenezuelaNicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Ayuso reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que haya sido “siempre tan tibio” con la “dictadura” de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la postura del Gobierno español en los últimos años

Ayuso reprocha al Gobierno de

Valentín Naranjo, experto en humedades: “Si ves alguna de estas tres manchas en tu casa tienes un problema”

Las manchas pueden afectar la salud y la estructura de la vivienda si no se atienden a tiempo, advierte el especialista

Valentín Naranjo, experto en humedades:

Xavier Batalla, doctor, sobre la celulitis: “Hacer dieta y ejercicio no es suficiente”

La clave está en estimular la producción de colágeno y elegir tratamientos con respaldo científico

Xavier Batalla, doctor, sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones desde España al ataque

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

La derecha española aplaude la captura de Maduro y la izquierda condena la intervención militar estadounidense en Venezuela

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Un juez ordena subastar una vivienda familiar por 64.000 euros tras la negativa de los herederos a llegar a un acuerdo sobre su adjudicación directa o el pago de compensaciones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla