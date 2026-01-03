Macron se pronuncia tras la captura de Maduro: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura”

El presidente francés, Emmanuel Macron, ofrece una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 19 de diciembre de 2025. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha sumado a la ola de reacciones internacionales que ha provocado el ataque de Estados Unidos hacia Venezuela en la madrugada de este sábado, y que ha terminado con la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores: “El pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse”, ha celebrado en X. El líder francés ha tachado al dictador, quien lleva en el poder desde 2013, de socavar “gravemente la dignidad de su propio pueblo”, al tomar “el poder y pisotear las libertades fundamentales”.

Ha sido el propio Donald Trump el que a primera hora de esta mañana ha confirmado el ataque a Venezuela, así como la captura de Maduro y su mujer. El mandatario estadounidense ha publicado en su red social Truth Social una fotografía de este esposado y vestido con un mono gris en el buque USS Iwo Jima. En una rueda de prensa que ha tenido lugar desde su residencia en Mar-a-lago, Florida, a las 11 hora local, 17 horas en España, ha detallado que va a “dirigir el país hasta que haya una transición adecuada” y ha defendido los ataques como parte de la “guerra contra los cárteles de la droga”. Sin embargo, todavía no ha confirmado quién dirigirá el país ni a partir de cuándo. No será la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha negado que cuente con “el apoyo y el respeto” necesarios.

Sobre esta “transición”, Macron ha escrito que “debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”, y ha reivindicado al presidente electo Edmundo González Urrutia, elegido en los comicios del 28 de julio de 2024, para que este “pueda asegurar esta transición lo más pronto posible”, una vez que Trump haya terminado. De la misma manera, este ha informado de que las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera del país latinoamericano.

Macron reivindica al presidente electo Edmundo González

De la misma manera, el líder de Renacimiento ha asegurado que “está en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”.

Como ha informado EFE, al menos un millar de personas se han concentrado este sábado en París para protestar contra la intervención estadounidense en Venezuela y criticar la posición adoptada por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la actitud de Donald Trump.

Venezolanos celebran en la puerta del Sol de Madrid lo que consideran que es el "fin del régimen de Maduro", tras los ataques de EEUU y la captura del dictador. (Infobae)

El líder republicano ha llevado a cabo la operación Resolución Absoluta para derrocar la dictadura del venezolano, quien será juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y posesión de armas. “Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, ha confirmado un tribunal del distrito sur de Nueva York, escrito al que ha tenido acceso El País.